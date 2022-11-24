Людина без віку. 50-річний Джаред Лето здивував бездоганною фігурою (фото)

Шанувальники актора не вірять, що йому насправді 50 років.

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Американський рок-музикант та актор, вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, здається, розгадав секрет вічної молодості. У свої 50 років він виглядає так, що 30-річний позаздрить. Чергове підтвердження тому — нове фото знаменитості, коли він в одних білих штанах-джоггерах босоніж позує на пляжі, демонструючи на камеру бездоганний торс без вікових змін. Образ зірки доповнювали сонцезахисні окуляри, а вітер розвіяв розпущене волосся.

Лето показує комусь язик, стоячи в променях сонця. Як підпис, він залишив серію смайликів, зокрема синє серце, метелика, дельфіна, динозавра, синє коло, смугасту футболку та смайлик джина.

У коментарях підписники зірки, який має майже 11 млн, не вірять своїм очам і намагаються дізнатися у Джареда, як йому вдається так протистояти часу і віку.

"Як 50?", "Ти виглядаєш приголомшливо. Дивлячись на тебе, я розумію, що йога і правильне харчування — правильний шлях. Ти для мене мотиватор і зразок для наслідування", "Хтось вірить, що йому 50?" — пишуть у коментарях.

Джаред Лето близько 20 років був вегетаріанцем і вважає, що завдяки своїй дієті він зберігає молодість усередині та зовні.

"Я був таким уже довгий час — 20 повних років веганської дієти та турботи про себе. Мабуть, це допомагає процесу збереження", — говорив він в інтерв'ю журналу Rolling Stone у 2016 році.

Влітку актор продемонстрував результати тесту, який визначив вік його шкіри у 25 років.

Не дивно, що зірка заснувала свій косметичний бренд під назвою Тwentynine Palm. Він був запущений у жовтні, та його продукти є веганськими.

Нагадаємо, Лето зіграє знаменитого модельєра Карла Лагерфельда у новому фільмі.