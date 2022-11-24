Николь Кидман получит престижнейшую кинонаграду

Кидман станет первой австралийской актрисой, удостоенной награды Американского института киноискусства.

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55-летняя австралийская актриса Николь Кидман, сделавшая головокружительную картеру в Голливуде, получит награду Life Achievement Американского института киноискусства за заслуги перед жанром. Она станет первой австралийкой, удостоенной этой премии, сообщает Variety.

Приз будет вручен "оскароносной" Николь 10 июня 2023 года на специальной церемонии в Лос-Анджелесе.

Премия Института, присужденная Советом попечителей AFI, наряду с Оскаром, является одной из самых высоких наград киноиндустрии.

Об удостоенной чести Кидман сообщила своим подписчика в соцсети.

""Какая честь! Спасибо Американскому институту кино. И всем, кто был частью этого путешествия. Ждем вас в июне", – написала она.

[ + – ] НИколь Кидман получин награду 10 июня 2023 года Фото: Nicole Kidman/Instagram

Председатель AFI, кинопродюсер Кэтлин Кеннеди, рассыпалась в похвалах Николь, делая официальное заявление.

"Николь Кидман десятилетиями очаровывала своим смелым артистизмом и гламуром экранной иконы", – подчеркнула она.

Кидман станет 49-м лауреатом премии AFI Life Achievement Award. Среди предыдущих лауреатов такие тяжеловесы мирового кинематографа, как Джейн Фонда, Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Аль Пачино и Мерил Стрип.

За почти 40 лет карьеры Николь успела поработать с самыми знаменитыми режиссерами эпохи, включая Стэнли Кубрика, Джорджа Миллера, Софию Копполу, Джейн Кэмпион, Сидни Поллака и Ларса фон Триера.

Среди ее наград шесть премий "Золотой глобус", одна премия BAFTA, две премии "Эмми" в прайм-тайм и премия "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Часы" в 2003 году.

Напомним, Николь Кидман недавно трогательно поздравила своего мужа Кита Урбана с днем рождения.