Ніколь Кідман отримає найпрестижнішу кінонагороду

Кідман стане першою австралійською акторкою, відзначеною нагородою Американського інституту кіномистецтва.

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55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман, яка зробила карколомну кар'єру в Голлівуді, отримає нагороду Life Achievement Американського інституту кіномистецтва за заслуги перед жанром. Вона стане першою австралійкою, нагородженою цією премією, повідомляє Variety.

Приз буде вручено "оскароносній" Ніколь 10 червня 2023 року на спеціальній церемонії у Лос-Анджелесі.

Премія Інституту, присуджена Радою піклувальників AFI, разом з Оскаром є однією з найвищих нагород кіноіндустрії.

Про удостоєну честь Кідман повідомила своїм підписникам у соцмережі.

""Яка честь! Дякую Американському інституту кіно. І всім, хто був частиною цієї подорожі. Чекаємо на вас у червні", — написала вона.

[ + – ] Ніколь Кідман отримає нагороду 10 червня 2023 року Фото: Nicole Kidman/Instagram

Голова AFI, кінопродюсерка Кетлін Кеннеді, розсипалася у похвалах Ніколь, роблячи офіційну заяву.

"Ніколь Кідман десятиліттями зачаровувала своїм сміливим артистизмом і гламуром екранної ікони", – наголосила вона.

Кідман стане 49-ою лауреаткою премії AFI Life Achievement Award. Серед попередніх лауреатів такі важкоатлети світового кінематографа, як Джейн Фонда, Джордж Клуні, Роберт де Ніро, Аль Пачіно та Меріл Стріп.

За майже 40 років кар'єри Ніколь встигла попрацювати з найзнаменитішими режисерами епохи, враховуючи Стенлі Кубріка, Джорджа Міллера, Софію Копполу, Джейн Кемпіон, Сідні Поллака та Ларса фон Трієра.

Серед її нагород шість премій "Золотий глобус", одна премія BAFTA, дві премії "Еммі" у прайм-тайм і премія "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Години" у 2003 році.

Нагадаємо, Ніколь Кідман нещодавно зворушливо привітала свого чоловіка Кіта Урбана із днем народження.