Королева-консорт Камилла посетила детский благотворительный фонд

Королева-консорт привезла сотни плюшевых медведей детям.

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Королева-консорт Камилла лично доставила детям мишек Паддингтон и другие мягкие игрушки, которые оставляли поклонники вместе с букетами и трогательными записками после смерти королевы Елизаветы II. Чтобы отметить это событие, королева посетила специальный пикник, где лично раздала игрушки. Об этом пишет Harper's Baazar.

Ее Величество была одета в изумрудное платье-пальто миди с длинными рукавами, к которому подобрала черные высокие сапоги на каблуках, а в руке держала изумрудную сумку в тон образу.

На груди у Камиллы была пришпилена необычная брошка в виде пересмешника. Также королева сделала макияж и укладку и надела золотую цепочку с несколькими кулонами на шею. В ушах у королевы сверкали жемчужные серьги. На запястье королевы был ее любимый браслет Van Cleef & Arpels.

Актеры Хью Бонневиль и Мадлен Харрис, сыгравшие мистера Брауна и Джуди Браун во франшизе фильма "Паддингтон", также присоединились к королеве-консорту на торжестве.

Напомним, многие стали ассоциировать персонажа детского фильма с королевой после того, как к Платиновому юбилею монарха был снят трогательный ролик в котором Елизавета и Паддингтон встретились за чашкой чая.

Также Фокус писал, что после смерти королевы Елизаветы плюшевые мишки Паддингтоны стали одним из самых популярных сувениров. Их раскупили за считанные часы.