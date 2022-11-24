Королева-консорт Камілла відвідала дитячий благодійний фонд

Королева-консорт привезла сотні плюшевих ведмедів дітям.

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Королева-консорт Камілла особисто доставила дітям ведмедиків Паддінгтон та інші м'які іграшки, які залишали шанувальники разом із букетами та зворушливими записками після смерті королеви Єлизавети II. Щоб відзначити цю подію, королева завітала на спеціальний пікнік, де особисто роздала іграшки. Про це пише Harper's Baazar.

Її Величність була одягнена у смарагдову сукню-пальто міді з довгими рукавами, до якого підібрала чорні високі чоботи на підборах, а в руці тримала смарагдову сумку в тон образу.

На грудях у Камілли була пришпилена незвичайна брошка у вигляді пересмішника. Також королева зробила макіяж і укладку та одягла золотий ланцюжок із кількома кулонами на шию. У вухах у королеви виблискували перлинні сережки. На зап'ясті королеви був її улюблений браслет Van Cleef & Arpels.

Актори Г'ю Бонневілль та Мадлен Харріс, які зіграли містера Брауна та Джуді Браун у франшизі фільму "Паддінгтон", також приєдналися до королеви-консорта на урочистості.

Нагадаємо, багато хто став асоціювати персонажа дитячого фільму з королевою після того, як до Платинового ювілею монарха було знято зворушливий ролик, в якому Єлизавета і Паддінгтон зустрілися за чашкою чаю.

Також Фокус писав, що після смерті королеви Єлизавети плюшеві ведмедики Паддінгтон стали одним з найпопулярніших сувенірів. Їх розкупили за лічені години.