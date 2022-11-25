25 ноября 2022 года: Иоанн Милостивый - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отправляться в дальнее путешествие и нельзя ссориться
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого.
В мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В США 25 ноября — День благодарения.
Что нельзя делать 25 ноября?
► отправляться в путешествие
► ссориться
Народные поверья и приметы:
► изморозь с утра — к морозу вечером
► облака против ветра плывут – к снегу
► облака низко расположены – к похолоданию
► дождь днем — к дождливой погоде на Новый год
► огонь в печи ярко горит – к сухой и холодной погоде
► в печи зола быстро образуется – скоро потеплеет
► снег — к холодной весне
► на Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат вам долго
День ангела празднуют:
Александр, Арсакий, Афанасий, Ахия, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матфей, Николай, Нил, Савва, Стефан, Феодор
Родились сегодня:
1838 — Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель
А также в этот день:
1867 — Альфред Нобель запатентовал динамит