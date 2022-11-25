25 ноября 2022 года: Иоанн Милостивый - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отправляться в дальнее путешествие и нельзя ссориться

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого.

В мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В США 25 ноября — День благодарения.

Что нельзя делать 25 ноября?

► отправляться в путешествие

► ссориться

Народные поверья и приметы:

► изморозь с утра — к морозу вечером

► облака против ветра плывут – к снегу

► облака низко расположены – к похолоданию

► дождь днем — к дождливой погоде на Новый год

► огонь в печи ярко горит – к сухой и холодной погоде

► в печи зола быстро образуется – скоро потеплеет

► снег — к холодной весне

► на Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат вам долго

День ангела празднуют:

Александр, Арсакий, Афанасий, Ахия, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матфей, Николай, Нил, Савва, Стефан, Феодор

Родились сегодня:

1838 — Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель

А также в этот день:

1867 — Альфред Нобель запатентовал динамит