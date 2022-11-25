25 листопада 2022 року: Іоанн Милостивий — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вирушати в далеку подорож і не можна сваритися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Олександрійського патріарха Іоанна Милостивого.

У світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. У США 25 листопада — День подяки.

Що не можна робити 25 листопада?

► вирушати в подорож

► сваритися

Народні повір'я та прикмети:

► наморозь зранку — до морозу ввечері

► хмари проти вітру пливуть — до снігу

► хмари низько розташовані — до похолодання

► дощ удень — на дощову погоду на Новий рік

► вогонь у печі яскраво горить — до сухої та холодної погоди

► у печі зола швидко утворюється —скоро потеплішає

► сніг — до холодної весни

► на Іоанна добре купувати речі. Вони прослужать вам довго.

День ангела святкують:

Олександр, Арсакій, Опанас, Ахія, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Стефан, Феодор

Народилися сьогодні:

1838 — Іван Нечуй-Левицький, український письменник

А також у цей день:

1867 — Альфред Нобель запатентував динаміт