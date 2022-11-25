25 листопада 2022 року: Іоанн Милостивий — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна вирушати в далеку подорож і не можна сваритися.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Олександрійського патріарха Іоанна Милостивого.
У світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. У США 25 листопада — День подяки.
Що не можна робити 25 листопада?
► вирушати в подорож
► сваритися
Народні повір'я та прикмети:
► наморозь зранку — до морозу ввечері
► хмари проти вітру пливуть — до снігу
► хмари низько розташовані — до похолодання
► дощ удень — на дощову погоду на Новий рік
► вогонь у печі яскраво горить — до сухої та холодної погоди
► у печі зола швидко утворюється —скоро потеплішає
► сніг — до холодної весни
► на Іоанна добре купувати речі. Вони прослужать вам довго.
День ангела святкують:
Олександр, Арсакій, Опанас, Ахія, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Стефан, Феодор
Народилися сьогодні:
1838 — Іван Нечуй-Левицький, український письменник
А також у цей день:
1867 — Альфред Нобель запатентував динаміт