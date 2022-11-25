Британка нашла собаку, украденную у нее 12 лет назад

Найти владелицу собаки помог чип, вшитый под кожу животного.

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51-летняя сотрудница Национальной службы здравоохранения Лиз Элдридж их Харпендена в графстве Хартфордшир (Англия) нашла своего бордер-терьера Мисси спустя почти 12 лет после того, как животное украли в феврале 2011 года, пишет Daily Mail.

После пропажи щенка, которого покупала для своего сына Оскара в качестве подарка на его день рождения, Лиз искала собаку восемь лет. Она объездила огромное количество приютов, однако найти Мисси так и не смогла, потеряв любую надежду.

Каким же было удивление миссис Элдридж, когда совсем недавно животное нашлось. По словам женщины, Мисси обнаружил "представитель общественности". Собаку сразу же вернули Лиз.

Женщина отметила, что поначалу животное было очень запуганным и отстраненным.

[ + – ] Лиз Элдридж и ее Мисси Фото: Jam Press

"Это была смесь чистой радости и печали. Поскольку Мисси была в ужасном состоянии. Очевидно, что ее постоянно использовали для разведения, и она была очень нервной и робкой. Мы считаем, что ее держали на цепи и избивали. Каждый раз, когда я шла надевать поводок, она была так напугана", – призналась Лиз.

Однако дни, проведенные в любви и заботе пошли собаке на пользу, она начала поправляться.

"Ее хвост начинает вилять, и, надеюсь, она начинает понимать, что вернулась домой в целости и сохранности", – говорит хозяйка.

Лиз объяснила, что после того, как нашли Мисси, ее сначала передали ветеринару поскольку ее микрочип все еще был на имя ее заводчика. Однако затем собаку вернули ее законному владельцу.

"У меня не было времени изменить данные заводчика на свои, поэтому возникли некоторые сложности. Только сейчас мы сделали это, но я хотела бы, чтобы это стало уроком для всех владельцев, чтобы они не забывали обновлять информацию о своих питомцах. Это займет всего несколько минут, но это жизненно важно и может означать разницу между поиском вашего питомца или его потерей навсегда", – подчеркнула британка.

Ранее мы писали о том, что кошка Флосси из Великобритании установила возрастной рекорд.