Британка знайшла собаку, вкраденого в неї 12 років тому

Знайти власницю собаки допоміг чип, вшитий під шкіру тварини.

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51-річна співробітниця Національної служби охорони здоров'я Ліз Елдрідж із Гарпендена в графстві Гартфордшир (Англія) знайшла свого бордер-тер'єра Міссі майже через 12 років після того, як тварину вкрали в лютому 2011 року, пише Daily Mail.

Після зникнення цуценяти, якого купувала для свого сина Оскара як подарунок на його день народження, Ліз шукала собаку вісім років. Вона об'їздила безліч притулків, проте знайти Міссі так і не змогла, втративши будь-яку надію.

Яким же був подив місіс Елдрідж, коли зовсім недавно тварина знайшлася. За словами жінки, Міссі виявив "представник громадськості". Собаку одразу ж повернули Ліз.

Жінка зазначила, що спочатку тварина була дуже заляканою та відстороненою.

[ + – ] Ліз Елдрідж і її Міссі Фото: Jam Press

"Це була суміш чистої радості й смутку, оскільки Міссі була в жахливому стані. Очевидно, що її постійно використовували для розведення, і вона була дуже нервовою та боязкою. Ми вважаємо, що її тримали на ланцюгу та били. Щоразу, коли я йшла одягати повідець, вона була така налякана", — зізналася Ліз.

Однак дні, проведені в любові й турботі пішли собаці на користь, вона почала одужувати.

"Її хвіст починає виляти, і, сподіваюся, вона починає розуміти, що повернулася додому в цілості й безпеці", — каже господарка.

Ліз пояснила, що після того, як знайшли Міссі, її спочатку передали ветеринару, оскільки її мікрочип усе ще був на ім'я її собаківника. Однак потім тварину повернули її законному власнику.

"У мене не було часу змінити дані собаківника на свої, тому виникли деякі складнощі. Тільки зараз ми зробили це, але я хотіла б, щоб це стало уроком для всіх власників, щоб вони не забували оновлювати інформацію про своїх вихованців. Це займе лише кілька хвилин, але це життєво важливо та може означати різницю між пошуком вашого вихованця або його втратою назавжди", — наголосила британка.

Раніше ми писали про те, що кішка Флоссі з Великобританії встановила віковий рекорд.