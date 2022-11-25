Елена Зеленская выступила онлайн на форуме в платье винного оттенка

Супруга президента Украины обсудила с коллегами продовольственный кризис в их странах.

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Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с первыми леди стран Карибского бассейна онлайн приняла участие в форуме SCLAN в рамках CARICOM – содружества 20 стран региона. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии, сделанные во время видеозвонка.

Отмечается, что на форуме обсудили влияние войны России против Украины на страны Карибского бассейна, ощутившие на себе зерновой кризис.

По словам Елены, Саммит первых леди и джентльменов — это один из инструментов, помогающих бороться с глобальными гуманитарными кризисами.

"После встречи в Киеве, участники которой говорили о будущем мира и Украины, мы решили превратить Саммит в постоянную платформу. Кроме собраний раз в год теперь имеем регулярные совместные проекты, в том числе и такие беспрецедентные, как, например, медицинская эвакуация украинских детей, которую мы совершили с первыми леди Польши и Франции. Современный мир меньше, чем кажется. Расстояние между странами измеряется связями, а не километрами, а вызовы сближают еще больше. Мы видим силу единства, единомышленников и совместных действий ради всеобщего блага", — написала под фотографиями Зеленская.

Для онлайн-встречи супруга Владимира Зеленского выбрала платье винного оттенка с длинными рукавами. Свой аутфит она дополнила идеально ровной укладкой с боковым пробором, макияжем с акцентом на глазах и элегантными золотистыми серьгами.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская представила в столице "Справочник безбарьерности".