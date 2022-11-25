Олена Зеленська виступила онлайн на форумі в сукні винного відтінку

Дружина президента України обговорила з колегами продовольчу кризу в їхніх країнах.

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Перша леді України Олена Зеленська разом із першими леді країн Карибського басейну онлайн взяла участь у форумі SCLAN у межах CARICOM — співдружності 20 країн регіону. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала фотографії, зроблені під час відеодзвінка.

Зазначається, що на форумі обговорили вплив війни Росії проти України на країни Карибського басейну, які відчули зернову кризу.

За словами Олени, Саміт перших леді й джентльменів — це один із інструментів, які допомагають боротися з глобальними гуманітарними кризами.

"Після зустрічі в Києві, учасники якої говорили про майбутнє миру й України, ми вирішили перетворити Саміт на постійну платформу. Окрім зборів раз на рік, тепер маємо регулярні спільні проєкти, у тому числі й такі безпрецедентні як, наприклад, медична евакуація українських дітей, яку ми здійснили з першими леді Польщі та Франції. Сучасний світ менший, ніж здається. Відстань між країнами вимірюється зв'язками, а не кілометрами, а виклики зближують ще більше. Ми бачимо силу єдності, однодумців і спільних дій заради загального блага", — написала під фотографіями Зеленська.

Для онлайн-зустрічі дружина Володимира Зеленського вибрала сукню винного відтінку з довгими рукавами. Свій аутфіт вона доповнила ідеально рівною укладкою з проділом набік, макіяжем із акцентом на очах і елегантними золотистими сережками.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська представила в столиці "Довідник безбар'єрності".