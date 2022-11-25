Вдова известного российского режиссера и актера Станислава Говорухина погибла на пожаре

С Галиной Говорухиной режиссер прожил более 50 лет.

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Вдова известного режиссера и актера Станислава Говорухина, погибла при пожаре в своем доме. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел в коттеджном поселке Лесное Озеро в Новой Москве в частном доме с мансардой. В доме с Галиной Говорухиной находилась ее помощница, ей удалось выбраться из дома, но вдова режиссера задохнулась.

[ + – ] Вдова Говорухина погибла на пожаре в собственном доме Фото: ТАСС

Сам режиссер умер в 2018 году. Он снял такие фильмы, как "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "Вертикаль". На съемках последнего он и познакомился с Галиной, которая работала монтажером на Одесской киностудии.

По слухам, Говорухин часто ей изменял, и одной из его пассий была начинающая актриса Светлана Ходченкова, которая играла в его фильме "Благословите женщину".

Детей у пары не было. Галина стала второй женой Говорухина. С первой женой он прожил около года. Сын от этого брака, Сергей Говорухин, стал известным военным журналистом. Скончался в 2011 году от кровоизлияния в мозг.

Народный артист России Станислав Говорухин в последние годы жизни "прославился" поддержкой российского президента Владимира Путина.

С 1993 года он был депутатом Госдумы РФ, а также председателем комитета Госдумы РФ по культуре.

11 марта 2014 года Говорухин в числе первых 86 человек подписал открытое обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и в Крыму.

Напомним, ранее в ДТП погиб российский актер и режиссер Сергей Пускепалис. Микроавтобус, на котором он ехал, попал в ДТП. В микроавтобусе Сергей Пускепалис намеревался отвезти комплекты термобелья для донецких боевиков, саму машину он тоже собирался передать им, предварительно закамуфлировав. Автомобиль был бронированным, раньше его использовали инкассаторы.