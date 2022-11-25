Вдова відомого російського режисера та актора Станіслава Говорухіна загинула у пожежі

З Галиною Говорухіною режисер прожив понад 50 років.

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Вдова відомого режисера та актора Станіслава Говорухіна, загинула під час пожежі у своєму будинку. Про це повідомляє ТАРС.

Пожежа сталася у котеджному селищі Лісове Озеро у Новій Москві у приватному будинку з мансардою. У будинку з Галиною Говорухіною була її помічниця, їй вдалося вибратися з дому, але вдова режисера задихнулася.

[ + – ] Вдова Говорухіна загинула під час пожежі у власному будинку Фото: ТАСС

Сам режисер помер у 2018 році. Він зняв такі фільми, як "Місце зустрічі змінити не можна", "Десятеро негренят", "Вертикаль". На зйомках останнього він познайомився з Галиною, яка працювала монтажеркою на Одеській кіностудії.

За чутками, Говорухін часто їй зраджував, і однією з його пасій була актриса-початківець Світлана Ходченкова, яка грала в його фільмі "Благословіть жінку".

Дітей у пари не було. Галина стала другою дружиною Говорухіна. З першою дружиною він прожив близько року. Син від цього шлюбу Сергій Говорухін став відомим військовим журналістом. Помер у 2011 році від крововиливу у мозок.

Народний артист Росії Станіслав Говорухін останніми роками життя "прославився" підтримкою російського президента Володимира Путіна.

З 1993 року він був депутатом Держдуми РФ, а також головою комітету Держдуми РФ з питань культури.

11 березня 2014 року Говорухін серед перших 86 осіб підписав відкрите звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Україні та в Криму.

Нагадаємо, раніше в ДТП загинув російський актор та режисер Сергій Пускепаліс. Мікроавтобус, яким він їхав, потрапив у ДТП. У мікроавтобусі Сергій Пускепаліс мав намір відвезти комплекти термобілизни для донецьких бойовиків, саму машину він також збирався передати їм, попередньо закамуфлювавши. Автомобіль був броньований, раніше його використовували інкасатори.