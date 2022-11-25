Первая леди США отпраздновала День благодарения вместе с военными и их семьями

Джилл Байден с мужем угощали военных ужином.

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Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден на днях посетили авиабазу морской пехоты Черри-Пойнт в Гейвлоке, штат Северная Каролина, где приняли участие в праздновании Дня благодарения вместе с военными и их семьями. Об этом пишет NPR.

На авиабазе супруги, надев фартуки, угощали военнослужащих и членов их семей ужином.

Первая леди сказала присутствующим, что она и президент знают, каково это быть вдали от семьи во время праздников.

"В нашей семье есть военные. Мой отец служил в военно-морском флоте, а наш сын служит в армии. Так что мы на самом деле знаем, каково это — быть вдали от своей семьи в День Благодарения", — сказала первая леди. "Поэтому, даже если вы находитесь вдали от своих семей дома и в родных штатах, мы знаем, что вы здесь со своей семьей, потому что армия — это семья".

Миссис Байден надела красное платье и черный жакет. На талии у нее был черный пояс с металлической пряжкой в виде жука. На шею Джилл накинула черный бархатный шарф и дополнила образ кожаными перчатками. На ногах у нее были замшевые сапоги.

Свои волосы Джилл уложила в любимую прическу с локонами и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были элегантные серьги с массивными бриллиантами, а на шее висели золотые цепочки.

Президент надел темно-синий классический костюм, белую рубашку, сине-желтый полосатый галстук, синие носки в голубой мелкий горох и черные туфли.

Ужин состоялся в сотрудничестве с Инициативой Белого дома по объединению сил, программой, которая поддерживает военнослужащих и их семьи. Майор Джошуа Шуберт сказал NPR, что большинство морских пехотинцев и моряков являются младшими военнослужащими, служащими во 2-м экспедиционном корпусе морской пехоты, и совершили поездку из базового лагеря морской пехоты Кэмп-Лежен.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в сопровождении своей супруги Джилл, посетили предвыборное мероприятие кандидата в губернаторы от Демократической партии Мэриленда Уэса Мура.