Перша леді США відсвяткувала День подяки разом з військовими та їхніми сім'ями

Джилл Байден з чоловіком пригощали військових вечерею.

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Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден днями відвідали авіабазу морської піхоти Черрі-Пойнт у Гейвлоку, штат Північна Кароліна, де взяли участь у святкуванні Дня подяки разом із військовими та їхніми родинами. Про це пише NPR.

На авіабазі подружжя, одягнувши фартухи, пригощало військовослужбовців та членів їхніх сімей вечерею.

Перша леді сказала присутнім, що вона і президент знають, як це бути далеко від сім'ї під час свят.

"У нашій сім'ї є військові. Мій батько служив у військово-морському флоті, а наш син служить в армії. Тож ми насправді знаємо, як це — бути далеко від своєї сім'ї в День Подяки", — сказала перша леді. "Тому, навіть якщо ви знаходитесь далеко від своїх сімей вдома і в рідних штатах, ми знаємо, що ви тут зі своєю родиною, тому що армія — це родина".

Місис Байден одягла червону сукню та чорний жакет. На талії у неї був чорний пояс з металевою пряжкою у вигляді жука. На шию Джилл накинула чорний оксамитовий шарф і доповнила образ шкіряними рукавичками. На ногах у неї були замшеві чоботи.

Своє волосся Джилл поклала в улюблену зачіску з кучерями й зробила макіяж з акцентом на очах. У вухах вона мала елегантні сережки з масивними діамантами, а на шиї висіли золоті ланцюжки.

Президент одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку, синьо-жовту смугасту краватку, сині шкарпетки у блакитний дрібний горох та чорні туфлі.

Вечеря відбулася у співпраці з Ініціативою Білого дому щодо об'єднання сил, програмою, яка підтримує військовослужбовців та їхні сім'ї. Майор Джошуа Шуберт сказав NPR, що більшість морських піхотинців і моряків є молодшими військовослужбовцями, які служать у 2-му експедиційному корпусі морської піхоти, і здійснили поїздку з базового табору морської піхоти Кемп-Лежен.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у супроводі своєї дружини Джилл відвідали передвиборчий захід кандидата в губернатори від Демократичної партії Меріленда Веса Мура.