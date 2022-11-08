Джилл Байден із чоловіком відвідала передвиборний захід (фото)

Перша леді США повторила свій улюблений образ.

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У вівторок, 8 листопада, американці обирають наступний склад Конгресу — 435 членів Палати представників і 35 сенаторів. Це проміжні вибори, які в США відбуваються кожні два роки.

За день до старту президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у супроводі своєї дружини Джилл відвідали передвиборний захід кандидата в губернатори від Демократичної партії Меріленда Веса Мура.

Перша леді з'явилася в образі, який на ній бачили вже неодноразово. На передвиборний захід Джилл одягла молочну сукню до колін від бренду Akris, яку вона поєднувала з яскраво-рожевим блейзером із квітковою підкладкою від L'agence.

Свій образ Джилл Байден доповнила туфлями на високих підборах, перлинними намистом і сережками. Також вона зробила макіяж, зачіску й одягла на руку золотий годинник від Cartier.

Нагадаємо, перша леді України вирушила з офіційним візитом у США, де зустрілася з президентом країни Джо Байденом і його дружиною Джілл Байден.

Також Фокус писав, що 8 травня 2022 року перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород.