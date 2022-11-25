О возвращении Рианны снимут документальный фильм

Соглашение по проекту оценивается в миллионы долларов.

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О 34-летней американской певице Рианне снимут документальный фильм. Об этом пишет The Sun.

Возвращение на сцену после шестилетней паузы станет главной темой проекта. Артистка барбадосского происхождения заключила соглашение с Apple TV+ на миллионы долларов. Оно предполагает съемку документального фильма о выступлении Рири на Супербоуле 2023. Впрочем, конкретная сумма держится в секрете.

"Существует большой аппетит ко всему, что связано с Рианной, тем более что это будет ее грандиозное возвращение на сцену впервые за многие годы. Рианна — большая сила, с которой нужно считаться, когда дело касается музыки, поэтому Apple заплатила миллионы", – отмечает издание.

В частности, известно, что проект будут снимать во время репетиций перед Супербоулом.

[ + – ] Рианна Фото: badgalriri

В мае 2022 Рири впервые стала мамой. У певицы и рэпера Ракима Майерса родился сын, которого они пока не показывают публике и не раскрывают его имени.

Через несколько месяцев после родов артистка активно возвращается в медийную жизнь. Она выступит в феврале 2022 на Супербоуле и продвигает ряд своих бизнесов.

Напомним, Рианна рассказала, что больше всего любит в своем сыне.

Также Фокус писал о съемке Рианны в нижнем белье из новой коллекции ее бренда.