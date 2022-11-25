Про повернення Ріанни знімуть документальний фільм

Угода щодо проєкту оцінюється в мільйони доларів.

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Про 34-річну американську співачку Ріанну знімуть документальний фільм. Про це пише The Sun.

Повернення на сцену після шестирічної паузи стане головною темою проєкту. Артистка барбадоського походження уклала угоду з Apple TV+ на мільйони доларів. Вона передбачає зйомку документального фільму про виступ Рірі на Супербоулі 2023. Втім, конкретна сума тримається в секреті.

"Існує великий апетит до всього, що пов'язано з Ріанною, тим більше що це буде її грандіозне повернення на сцену вперше за багато років. Ріанна — велика сила, з якою потрібно рахуватися, коли діло стосується музики, тому Apple заплатила мільйони", — зазначає видання.

Зокрема відомо, що проєкт будуть знімати під час репетицій перед Супербоулом.

[ + – ] Ріанна Фото: badgalriri

У травні 2022 Рірі вперше стала мамою. У співачки та репера Ракіма Маєрса народився син, якого вони поки не показують публіці та не розкривають його імені.

За кілька місяців після пологів артистка активно повертається до медійного життя. Вона виступить у лютому 2022 на Супербоулі та просуває низку своїх бізнесів.

Нагадаємо, Ріанна розповіла, що найбільше любить у своєму синові.

Також Фокус писав про зйомку Ріанни у спідній білизні з нової колекції її бренду.