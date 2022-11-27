27 ноября 2022 года: апостола Филиппа - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя спорить и начинать новые дела, также лучше воздержаться от финансовых растрат и отложить крупные покупки.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Филиппа – ученика Иисуса Христа и одного из 12 апостолов. С этого дня начинается Рождественский пост. В народе этот день называли Куделицей. Сегодня еще можно есть мясо и молочные продукты, а вот с завтрашнего дня переходили на постные каши, фрукты, овощи и хлеб.
В Украине 27 ноября — День памяти жертв голодомора.
Что нельзя делать 27 ноября?
► начинать новые дела
► тратить деньги
► покупать дорогие вещи
Народные поверья и приметы:
► иней на деревьях — к хорошему урожаю на овес
► конец свадебным неделям, наступает Куделица — первая неделя прядения в Филиппов пост
► женщины по вечерам и ночью при лучине чесали, дергали, сучили, наматывали пряжу
► в старину говорили: "Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом"; "У нерадивой пряхи и про себя нет рубахи"; "Соха кормит, веретено одевает"
День ангела празднуют:
Григорий, Сергей, Филипп
Родились сегодня:
1918 — Борис Патон, украинский ученый-металлург, академик, президент АН Украины, первый Герой Украины
1940 — Брюс Ли, гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер восточных единоборств
А также в этот день:
1895 — Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому бо́льшая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии
1918 — основана Национальная Академия Наук Украины