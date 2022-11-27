27 листопада 2022 року: апостола Пилипа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сперечатися і починати нові справи, а також краще утриматися від фінансових витрат і відкласти великі покупки.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Пилипа — учня Ісуса Христа та одного з 12 апостолів. З цього дня розпочинається Різдвяний піст. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Сьогодні ще можна їсти м'ясо та молочні продукти, а ось із завтрашнього дня переходили на пісні каші, фрукти, овочі та хліб.

В Україні 27 листопада — День пам'яті жертв голодомору.

Що не можна робити 27 листопада?

► розпочинати нові справи

► витрачати гроші

► купувати дорогі речі

Народні повір'я та прикмети:

► іній на деревах — до хорошого врожаю на овес

► кінець весільним тижням, настає Куделиця — перший тиждень прядіння у Пилипів пост

► жінки вечорами та вночі при лучині чухали, смикали, стукали, намотували пряжу

► за старих часів казали: "Не напрядеш зимою, нічого буде ткати влітку"; "У недбалої пряхи і про себе немає сорочки"; "Соха годує, веретено одягає"

День ангела святкують:

Григорій, Сергій, Пилип.

Народилися сьогодні:

1918 — Борис Патон, український вчений-металург, академік, президент АН України, перший Герой України

1940 — Брюс Лі, гонконгський та американський кіноактор, режисер, сценарист, продюсер, майстер східних єдиноборств

А також у цей день:

1895 — Альфред Нобель підписав свій заповіт, за яким більша частина його статку надходила до фонду Нобелівської премії

1918 — засновано Національну Академію Наук України