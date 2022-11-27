27 листопада 2022 року: апостола Пилипа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сперечатися і починати нові справи, а також краще утриматися від фінансових витрат і відкласти великі покупки.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Пилипа — учня Ісуса Христа та одного з 12 апостолів. З цього дня розпочинається Різдвяний піст. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Сьогодні ще можна їсти м'ясо та молочні продукти, а ось із завтрашнього дня переходили на пісні каші, фрукти, овочі та хліб.
В Україні 27 листопада — День пам'яті жертв голодомору.
Що не можна робити 27 листопада?
► розпочинати нові справи
► витрачати гроші
► купувати дорогі речі
Народні повір'я та прикмети:
► іній на деревах — до хорошого врожаю на овес
► кінець весільним тижням, настає Куделиця — перший тиждень прядіння у Пилипів пост
► жінки вечорами та вночі при лучині чухали, смикали, стукали, намотували пряжу
► за старих часів казали: "Не напрядеш зимою, нічого буде ткати влітку"; "У недбалої пряхи і про себе немає сорочки"; "Соха годує, веретено одягає"
День ангела святкують:
Григорій, Сергій, Пилип.
Народилися сьогодні:
1918 — Борис Патон, український вчений-металург, академік, президент АН України, перший Герой України
1940 — Брюс Лі, гонконгський та американський кіноактор, режисер, сценарист, продюсер, майстер східних єдиноборств
А також у цей день:
1895 — Альфред Нобель підписав свій заповіт, за яким більша частина його статку надходила до фонду Нобелівської премії
1918 — засновано Національну Академію Наук України