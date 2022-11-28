28 ноября 2022 года: Гурия, Самона и Авива Едесских - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, молоко и яйца
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Гурия, Самона и Авива – христианских святых, мучеников и исповедников. Они погибли мученической смертью за христианскую веру.
С этого дня начинается Филипповский или Рождественский пост, который продлится до 6 января.
Что нельзя делать 28 ноября?
► есть мясо, молоко, яйца
► устраивать громкие гуляния и празднования
► ругаться, сквернословить
► отказывать в помощи
► слушать громкую музыку
Народные поверья и приметы:
► с этого дня все нечистые убегают с земли, завидев зиму на пегой кобыле, и прячутся в преисподнюю до самых Зимних Святок
► рожденного в этот день одаривали в старину мерой овса, возом сена
► если снег добрый, то лежать ему до половодья
► коли в Гурьев день кони ржут — то это добрый знак
День ангела празднуют:
Авив, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстохий, Елпидий, Кинтион, Маркелл, Никита, Николай, Паисий, Петр, Самон, Стефан, Филипп, Фома, Анатолий
А также в этот день:
1990 — 65-летняя Маргарет Тэтчер покинула пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии