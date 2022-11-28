28 ноября 2022 года: Гурия, Самона и Авива Едесских - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, молоко и яйца

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Гурия, Самона и Авива – христианских святых, мучеников и исповедников. Они погибли мученической смертью за христианскую веру.

С этого дня начинается Филипповский или Рождественский пост, который продлится до 6 января.

Что нельзя делать 28 ноября?

► есть мясо, молоко, яйца

► устраивать громкие гуляния и празднования

► ругаться, сквернословить

► отказывать в помощи

► слушать громкую музыку

Народные поверья и приметы:

► с этого дня все нечистые убегают с земли, завидев зиму на пегой кобыле, и прячутся в преисподнюю до самых Зимних Святок

► рожденного в этот день одаривали в старину мерой овса, возом сена

► если снег добрый, то лежать ему до половодья

► коли в Гурьев день кони ржут — то это добрый знак

День ангела празднуют:

Авив, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстохий, Елпидий, Кинтион, Маркелл, Никита, Николай, Паисий, Петр, Самон, Стефан, Филипп, Фома, Анатолий

А также в этот день:

1990 — 65-летняя Маргарет Тэтчер покинула пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии