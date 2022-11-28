28 листопада 2022 року: Гурія, Самона та Авіва Едеських — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, молоко та яйця
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Гурія, Самона та Авіва – християнських святих, мучеників та сповідників. Вони загинули мученицькою смертю за християнську віру.
З цього дня розпочинається Пилипівський або Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня.
Що не можна робити 28 листопада?
► їсти м'ясо, молоко, яйця
► влаштовувати гучні гуляння та святкування
► сваритися, лихословити
► відмовляти у допомозі
► слухати гучну музику
Народні повір'я та прикмети:
► від цього дня всі нечисті тікають із землі, побачивши зиму на рябій кобилі, і ховаються в пекло до самих зимових свят
► народженого в цей день обдаровували в давнину мірою вівса, возом сіна
► якщо сніг добрий, то лежати йому до повені
► коли в Гурієв день коні іржуть, то це добрий знак
День ангела святкують:
Авів, Григорій, Гурій, Дмитро, Євстохій, Єлпідій, Кінтіон, Маркелл, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Самон, Стефан, Філіп, Хома, Анатолій
А також у цей день:
1990 — 65-річна Маргарет Тетчер залишила посаду прем'єр-міністра Великобританії та лідера Консервативної партії