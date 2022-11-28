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Стиль життя

28 листопада 2022 року: Гурія, Самона та Авіва Едеських — чого сьогодні не можна робити

Зображення Гурія, Самона та Авіва Едеських
Зображення Гурія, Самона та Авіва Едеських

Сьогодні не можна їсти м'ясо, молоко та яйця

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Гурія, Самона та Авіва – християнських святих, мучеників та сповідників. Вони загинули мученицькою смертю за християнську віру.

З цього дня розпочинається Пилипівський або Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня.

Що не можна робити 28 листопада?

► їсти м'ясо, молоко, яйця

► влаштовувати гучні гуляння та святкування

► сваритися, лихословити

► відмовляти у допомозі

► слухати гучну музику

Народні повір'я та прикмети:

► від цього дня всі нечисті тікають із землі, побачивши зиму на рябій кобилі, і ховаються в пекло до самих зимових свят

► народженого в цей день обдаровували в давнину мірою вівса, возом сіна

► якщо сніг добрий, то лежати йому до повені

► коли в Гурієв день коні іржуть, то це добрий знак

День ангела святкують:

Авів, Григорій, Гурій, Дмитро, Євстохій, Єлпідій, Кінтіон, Маркелл, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Самон, Стефан, Філіп, Хома, Анатолій

А також у цей день:

1990 — 65-річна Маргарет Тетчер залишила посаду прем'єр-міністра Великобританії та лідера Консервативної партії