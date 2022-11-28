Почему люди боятся черных кошек?

Страх перед этими животными существует уже много веков.

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Страх перед черными кошками присущ многим людям, и хотя объяснить рационально они его не могут, все же стараются не заводить их дома, а некоторые даже меняют маршрут своего следования, если дорогу перешел черный кот. По словам сотрудников приютов, черным кошкам тяжелее найти дом, чем их соплеменникам другого окраса. Как пишет портал Тhe Нonest Кitchen, эти страхи не новы, а многие суеверия возникли очень давно.

Египетские суеверия

Одно из старейших суеверий относительно кошек восходит к 3000 г. до н.э. в Египте. Когда египтяне начали заниматься сельским хозяйством, они по достоинству оценили охотничьи способности кошек, которые заставляли людей смотреть на них как на чудесных существ. В конце концов, никто другой не мог поймать столько мышей и крыс, сколько кошки, поэтому люди утверждали, что эти маленькие хищники обладают сверхъестественными качествами. Это поклонение кошкам в Египте вышло на первый план: их приравнивали к божествам и жестоко наказывали, если кто-то причинял им вред. Например, когда римский солдат убил черную кошку, египтяне отомстили ему, казнив его.

Вера в то, что кошки обладают сверхспособностями, привела к появлению одного из египетских божеств, Баст (или Бастет). Это древнеегипетская богиня радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия, домашнего очага и кошек, которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки. В период ранних династий, до одомашнивания кошки, ее изображали в виде львицы. Богиня якобы являлась защитницей кошек, и было запрещено причинять вред или убивать животное. Из-за этого некоторые историки считают, что эти запреты, а также защита Баст заставили часть населения бояться кошек. В конце концов, если вы обидели кошку и за это вам грозит смертная казнь, страх будет разумной реакцией.

[ + – ] Баст, или Бастет – египетская богиня кошек Фото: more-dokladov.ru

Черные кошки в Греции

Страх только перед черными кошками, вероятно, возник в Греции, где именно черные кошки (а не кошки других цветов) считались спутниками ведьм. В греческой мифологии Геката, которая могла превращаться в кошку, была богиней подземного мира. Со временем и развитием мифологии она стала ассоциироваться с ведьмами, колдовством, магией и призраками. Многие истории говорят, что у нее была черная кошка-компаньон. Поскольку черные кошки ассоциировались с ведьмами (не только в Греции, но к тому времени во всей Европе), они стали признаком неудачи, что очень усложняло жизнь четырехлапым. Люди уважали кошек за их охотничьи способности, однако если случались болезни или беды, ответственность тоже несли кошки, особенно черные.

Мифы и приметы

Суеверия, страхи и приметы о черных кошках стали причиной того, что в свое время многие из них были убиты. Таким образом люди пытались устранить возможные негативные последствия. В Италии столетия назад, если черная кошка прыгала на кровать больного человека, это считалось предзнаменованием смерти. В Шотландии черная кошка, замеченная на поминках или похоронах, означала, что кто-то из присутствующих скоро умрет. В Америке видеть во сне черную кошку также означало смерть, но на этот раз члена семьи. Во многих культурах черная кошка, перебегающая дорогу, означает неудачу, причем даже сегодня люди верят в это. Подобное суеверие бытует и среди водителей, заставляя их искать окольные пути.

К счастью, мифы, легенды и верования могут меняться и меняются. В более поздние времена в Англии и Шотландии появление черной кошки на крыльце означало удачу в будущем. Кроме того, распространенное сегодня суеверие состоит в том, что если у черной кошки есть один белый волос, его нельзя выщипывать: это означает, что кошка принесет удачу, а не беду.

Напомним, почему кошки с криком носятся по квартире ночью.