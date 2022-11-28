Чому люди бояться чорних кішок?

Страх перед цими тваринами існує багато століть.

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Страх перед чорними кішками притаманний багатьом людям, і хоча пояснити раціонально вони його не можуть, все ж таки намагаються не заводити їх вдома, а деякі навіть змінюють маршрут свого прямування, якщо дорогу перейшов чорний кіт. За словами співробітників притулків, чорним кішкам важче знайти будинок, ніж їхнім одноплемінникам іншого забарвлення. Як пише портал Тhe Нonest Кitchen, ці страхи не нові, а багато забобонів виникли дуже давно.

Єгипетські забобони

Один з найстаріших забобонів щодо кішок походить з 3000 р. до н.е. в Єгипті. Коли єгиптяни почали займатися сільським господарством, вони оцінили мисливські здібності кішок, які змушували людей дивитися на них як на чудесних істот. Зрештою, ніхто інший не міг зловити стільки мишей і щурів, скільки кішки, тому люди стверджували, що ці маленькі хижаки мають надприродні якості. Це поклоніння кішкам в Єгипті вийшло на перший план: їх прирівнювали до божеств і жорстоко карали, якщо хтось завдав їм шкоди. Наприклад, коли римський солдат вбив чорну кішку, єгиптяни помстилися йому, стративши його.

Віра в те, що кішки мають надздібності, призвела до появи одного з єгипетських божеств, Баст (або Бастет). Це давньоєгипетська богиня радості, веселощів та любові, жіночої краси, родючості, домашнього вогнища та кішок, яка зображалася у вигляді кішки або жінки з головою кішки. У період ранніх династій до одомашнення кішки її зображували у вигляді левиці. Богиня нібито була захисницею кішок, і було заборонено завдавати шкоди чи вбивати тварину. Через це деякі історики вважають, що ці заборони, а також захист Баст змусили частину населення боятися кішок. Зрештою, якщо ви образили кішку і за це вам загрожує страта, страх буде розумною реакцією.

[ + – ] Баст, або Бастет — єгипетська богиня котів Фото: more-dokladov.ru

Чорні кішки у Греції

Страх лише перед чорними кішками, ймовірно, виник у Греції, де саме чорні кішки (а не кішки інших кольорів) вважалися супутниками відьом. У грецькій міфології Геката, яка могла перетворюватися на кішку, була богинею підземного світу. З часом та розвитком міфології вона стала асоціюватися з відьмами, чаклунством, магією та привидами. Багато історії кажуть, що вона мала чорну кішку-компаньйона. Оскільки чорні кішки асоціювалися з відьмами (не лише у Греції, але на той час у всій Європі), вони стали ознакою невдачі, що дуже ускладнювало життя чотирилапим. Люди поважали кішок за їхні мисливські здібності, проте якщо траплялися хвороби чи лиха, відповідальність теж несли кішки, особливо чорні.

Міфи та прикмети

Забобони, страхи та прикмети про чорних кішок стали причиною того, що свого часу багато хто з них був убитий. У такий спосіб люди намагалися усунути можливі негативні наслідки. В Італії сторіччя тому, якщо чорна кішка стрибала на ліжко хворої людини, це вважалося ознакою смерті. У Шотландії чорна кішка, помічена на поминках чи похороні, означала, що хтось з присутніх скоро помре. В Америці бачити уві сні чорну кішку також означало смерть, але цього разу члена сім'ї. У багатьох культурах чорна кішка, що перебігає дорогу, означає невдачу, причому навіть сьогодні люди вірять у це. Подібні забобони існують і серед водіїв, змушуючи їх шукати манівці.

На щастя, міфи, легенди та вірування можуть змінюватись і змінюються. У пізніші часи в Англії та Шотландії поява чорної кішки на ґанку означала успіх у майбутньому. Крім того, поширений сьогодні забобон полягає в тому, що якщо у чорної кішки є одна біла волосинка, його не можна вищипувати: це означає, що кішка принесе удачу, а не біду.

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