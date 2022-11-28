Основатель Forex Club миллиардер Вячеслав Таран разбился на вертолете в Монако

Кроме миллиардера, погиб 35-летний пилот.

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Российский бизнесмен, основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако. Об этом сообщает местное издание Monaco Daily News.

Вертолет разбился еще 25 ноября, в пятницу, однако процедура опознания длилась несколько дней. Смерть Тарана подтвердили в Libertex Group, сооснователем которой он является.

Известно, что 53-летний Таран разбился на вертолете перевозчика Monacair. На борту он был один. Также погиб 35-летний пилот, как сказано, очень опытный и хорошо обученный.

Бизнесмен возвращался в Монако из швейцарской Лозанны, где он являлся членом правления компании YouHodler SA — разработчика криптокошелька YouHodler.

В Монако Таран жил последние 10 лет вместе с семьей: женой Ольгой, издателем журнала Hello Monaco, и тремя детьми. Состояние Вячеслав составляло не менее 20 миллиардов долларов.

С супругой Ольгой Вячеслав прожил более 25 лет. Ольга Таран – по образованию журналист, работала на телевидении, 10 лет работала с мужем: была коммерческим директором компании в России, позже директором по маркетингу в Америке. Семья Тарана несколько лет жила в США, прежде, чем переехать в Монако.

[ + – ] Вячеслав Таран с женой Ольгой и детьми Фото: Hello

Таран окончил Дальневосточный государственный технический университет. В 1997 году он и его компаньон Олег Репс основали компанию Forex Club, занимающуюся операциями на бирже. В 2018 году Центробанк РФ отозвал лицензии у этой и ряда других форекс-компаний России. После этого Forex Club работал в качестве онлайн-брокера под брендом Libertex Group — это онлайн-платформа для сделок в сфере кибервалют и инвестиций. Таран также входил в правление швейцарской компании YouHodler SA — разработчика криптокошелька YouHodler.

Напомним, 54-летний Сайрус Мистри, индийский миллиардер, чье состояние оценивалось в 10 миллиардов долларов в 2018 году, погиб в аварии. Его Mercedes врезался в разделитель на мосту в Палагри по дороге в Мумбаи.