Засновник Forex Club мільярдер В'ячеслав Таран розбився на гелікоптері в Монако

Окрім мільярдера, загинув 35-річний пілот.

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Російський бізнесмен, засновник Forex Club В'ячеслав Таран загинув внаслідок аварії вертольота в Монако. Про це повідомляє місцеве видання Monaco Daily News.

Вертоліт розбився ще 25 листопада, у п'ятницю, проте процедура упізнання тривала кілька днів. Смерть Тарана підтвердили у Libertex Group, співзасновником якої він є.

Відомо, що 53-річний Таран розбився на гелікоптері перевізника Monacair. На борту він був один. Також загинув 35-річний пілот, як сказано, дуже досвідчений та добре навчений.

Бізнесмен повертався до Монако зі швейцарської Лозанни, де він був членом правління компанії YouHodler SA — розробника криптогаманця YouHodler.

У Монако Таран жив останні 10 років разом з сім'єю: дружиною Ольгою, видавцем журналу Hello Monaco, та трьома дітьми. Статки В'ячеслав становили не менше 20 мільярдів доларів.

З дружиною Ольгою В'ячеслав прожив понад 25 років. Ольга Таран — за освітою журналіст, працювала на телебаченні, 10 років працювала з чоловіком: була комерційним директором компанії в Росії, пізніше директором з маркетингу в Америці. Сім'я Тарана кілька років жила до США, перш ніж переїхати до Монако.

[ + – ] В'ячеслав Таран з дружиною Ольгою та дітьми Фото: Hello

Таран закінчив Далекосхідний державний технічний університет. У 1997 році він та його компаньйон Олег Репс заснували компанію Forex Club, що займається операціями на біржі. У 2018 році Центробанк РФ відкликав ліцензії у цієї та низки інших форекс-компаній Росії. Після цього Forex Club працював як онлайн-брокер під брендом Libertex Group — це онлайн-платформа для угод у сфері кібервалют та інвестицій. Таран також входив до правління швейцарської компанії YouHodler SA — розробника криптогаманця YouHodler.

Нагадаємо, 54-річний Сайрус Містрі, індійський мільярдер, чиї статки оцінювалися в 10 мільярдів доларів у 2018 році, загинув в аварії. Його Mercedes врізався в роздільник на мосту в Палагрі дорогою в Мумбаї.