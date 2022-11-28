Как вырастить лимон на подоконнике: простой метод

Полноценно плодоносить комнатный лимон начинает через три года.

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Употребляя лимоны, люди обычно выбрасывают косточки с них в мусор. Однако тем, кто увлекается цветоводством, рекомендуем посадить пару семян и вырастить на подоконнике собственное деревцо, которое обеспечит цитрусовыми. Как это сделать правильно, рассказали в журнале Elle.

Лимон, помимо своих полезных плодов, порадует и внешним видом, прекрасно вписавшись в интерьер любого дома. Это вечнозеленое растение, которое имеет приятный свежий аромат, а его цветы – крупные и белоснежные.

Итак, если вы решили посадить лимон, рекомендуется из плода достать косточки и выбрать 12-15 крупных, с гладкой поверхностью. Деформированные семена могут не взойти, либо же не дадут здоровых побегов.

Косточки следует хорошо промыть, чтобы убрать слизистую оболочку и тем самым предотвратить гниение семян. Лучше всего это сделать, оставив семена в стакане теплой воды на ночь. Таким образом удастся не только избавиться от оболочки, но и добиться более быстрого прорастания семян.

Для посадки лимона важно правильно выбрать горшок. У него должны быть дренажные отверстия. Если в нем будет скапливаться лишняя вода, это спровоцирует гниение корней лимона и приведет к его гибели.

Чтобы в горшке была оптимальная влажность, необходимо под него подставить поддон и наливать в него воду.

Что касается глубины горшка, то ее следует выбирать, исходя из предполагаемой высоты лимонного дерева. Для проращивания семян оптимальным вариантом считается емкость объемом от 0,5 л, а уже проросшие саженцы рекомендуется помещать в более крупный горшок.

При выборе земли для посадки лимона эксперты рекомендуют смесь с низким уровнем кислотности: лимоны хорошо растут в почве с торфяным мхом и в почве, предназначенной для выращивания кактусов.

Лучшим местом для лимонного дерева в доме будет хорошо освещенное и теплое. В идеале это может быть подоконник, на который солнечный свет попадает по 8-12 часов. В случае, если дом темный, можно использовать специальные фитолампы. При температуре +25-28°C первые всходы появятся уже через две недели. Так как лимонные деревья растут во влажном климате, будет не лишним установить в комнате увлажнитель воздуха.

Как правильно садить лимон

В горшок засыпать почву, не доходя 2 см до края;

Влажные и очищенные косточки поместить на глубину полтора-два сантиметра в грунт;

Опрыскать почву теплой водой из пульверизатора;

Горшок накрыть полиэтиленовой пленкой или пакетом, закрепить края и проделать небольшие дырочки. Периодически пленку надо отодвигать и опрыскивать грунт;

Когда через пару недель появятся ростки, пленку убрать.

Со временем, когда деревцо подрастет, подобрать для него более соответствующий по размеру горшок. Поливать лимонное дерево необходимо один раз в семь дней. Главное – не перелить, чтобы корни растения не начали гнить, а также не пересушить. В этом случае скопятся естественные соли, которые выделяет само дерево, что приведет к его гибели.

Важно проветривать помещение с лимонными деревьями и удобрять почву составами, богатыми азотом. Удобрения необходимо вносить в теплое время раз в три недели, а в холодное – раз в шесть недель.

Когда лимон зацветет, опылять цветы нужно с помощью кисти. Для этого следует провести кистью по тычинкам и перенести пыльцу в центр цветка на пестик. Эту процедуру рекомендуется повторять каждый день, чтобы получить большие и сочные плоды.

Впервые лимон начинает плодоносить примерно через три года. Когда он зацветет впервые, нужно удалить 2/3 гроздей с плодами, чтобы освободить место для остальных плодов, и они будут более крупными.

Чтобы понять, что плод созрел, следует обратить внимание на его цвет: он должен быть ярко- желтым.

Хранить плоды можно до двух недель в холодильнике.

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