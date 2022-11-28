Як виростити лимон на підвіконні: простий метод

Повноцінно приносити плоди кімнатний лимон починає через три роки.

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Вживаючи лимони, люди зазвичай викидають кісточки з них на сміття. Однак тим, хто захоплюється квітництвом, рекомендуємо посадити пару насіння і виростити на підвіконні власне деревце, яке забезпечить цитрусовим. Як це зробити правильно, розповіли у журналі Elle.

Лимон, окрім своїх корисних плодів, потішить і зовнішнім виглядом, чудово вписавшись в інтер'єр будь-якої оселі. Це вічнозелена рослина, яка має приємний свіжий аромат, а його квіти — великі та білі.

Отже, якщо ви вирішили посадити лимон, рекомендується з плоду дістати кісточки й вибрати 12-15 великих, з гладкою поверхнею. Деформоване насіння може не зійти, або ж не дасть здорових пагонів.

Кісточки слід добре промити, щоб усунути слизову оболонку і так запобігти гниттю насіння. Найкраще це зробити, залишивши насіння у склянці теплої води на ніч. Так вдасться не лише позбутися оболонки, але й добитися швидшого проростання насіння.

Для посадки лимона важливо правильно вибрати горщик. У нього мають бути дренажні отвори. Якщо в ньому накопичуватиметься зайва вода, це спровокує гниття коренів лимона і призведе до його загибелі.

Щоб у горщику була оптимальна вологість, необхідно підставити піддон і наливати в нього воду.

Що стосується глибини горщика, її слід вибирати на основі передбачуваної висоти лимонного дерева. Для пророщування насіння оптимальним варіантом вважається місткість об'ємом від 0,5 л, а вже пророслі саджанці рекомендується поміщати у більший горщик.

Під час вибору землі для посадки лимона експерти рекомендують суміш з низьким рівнем кислотності: лимони добре ростуть у ґрунті з торф'яним мохом та у ґрунті, призначеному для вирощування кактусів.

Найкращим місцем для лимонного дерева в будинку буде добре освітлене та тепле приміщення. В ідеалі це може бути підвіконня, на яке сонячне світло потрапляє по 8-12 годин. Якщо будинок темний, можна використовувати спеціальні фітолампи. При температурі +25-28 ° C перші сходження з'являться вже за два тижні. Позаяк лимонні дерева ростуть у вологому кліматі, буде не зайвим встановити в кімнаті зволожувач повітря.

Як правильно садити лимон

У горщик засипати ґрунт, не досипаючи 2 см до краю;

Вологі та очищені кісточки помістити на глибину півтора-два сантиметри у ґрунт;

Обприскати ґрунт теплою водою з пульверизатора;

Горщик накрити поліетиленовою плівкою або пакетом, закріпити краї й зробити невеликі дірочки. Періодично плівку треба відсувати й обприскувати ґрунт;

Коли за кілька тижнів з'являться паростки, плівку прибрати.

Згодом, коли деревце підросте, підібрати для нього більш відповідний за розміром горщик. Поливати лимонне дерево необхідно раз у сім днів. Головне — не перелити, щоб коріння рослини не почало гнити, а також не пересушити. В цьому випадку накопичаться природні солі, які виділяє саме дерево, що призведе до його загибелі.

Важливо провітрювати приміщення з лимонними деревами та удобрювати ґрунт складниками, багатими на азот. Добрива необхідно вносити в теплу пору раз на три тижні, а в холодну — раз на шість тижнів.

Коли лимон зацвіте, запилювати квіти потрібно за допомогою пензля. Для цього слід провести пензлем по тичинках і перенести пилок у центр квітки на маточку. Цю процедуру рекомендується повторювати щодня, щоб отримати великі та соковиті плоди.

Вперше лимон починає приносити плоди приблизно через три роки. Коли він зацвіте вперше, потрібно видалити 2/3 грон з плодами, щоб звільнити місце для інших плодів, і вони будуть більшими.

Щоб зрозуміти, що плід дозрів, слід звернути увагу на його колір: він має бути яскраво-жовтим.

Зберігати плоди можна до двох тижнів у холодильнику.

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