Гвен Стефани продемонстрировала шахматный маникюр

На длинных ногтях певицы такой маникюр смотрится особенно эффектно.

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53-летняя американская певица Гвен Стефани отправилась с друзьями на рыбалку, о чем сообщила в сторис Instagram, а заодно прорекламировала собственную косметику и маникюр в черно-белую клетку на невероятно длинных ногтях.

На опубликованных кадрах артистка в брюках цвета хаки, спортивной кофте и круглых очках в голубой оправе. Ее волосы собраны в пучок.

Гвен держит в руках стаканчик с кофе, блеск для губ собственной линейки декоративной косметики под названием GXVE, но особое внимание привлекает ее маникюр.

Ранее Стефани уже публиковала фото своих ногтей, отметив маникюрщицу Эри Ишизу, которой она доверяет делать маникюр. Среди других звездных клиентов нейл-мастера из Нью-Йорка – Лиззо, Кендалл Дженнер, Куин Латифа и многие другие.

Развлекаясь с друзьями и мужем на природе, Гвен тестирует блеск для губ не только на людях, а в какой-то момент даже на собаке, проведя той по морде кисточкой.

Говоря об ассортименте косметики, отметим, что он включает палитру теней для век, карандаш для глаз, праймер и, конечно же, помаду, вдохновленную фирменными алыми губами Стефани. Помаду предлагают в трех финишах-текстурах: матовом, атласном и жидком. Стоит косметика от $28 до $48.

Напомним, Гвен Стефани приобрела платье украинского бренда Bevza. Она стала главной героиней сентябрьского номера издания Luisa Via Roma Magazine. В изысканной фотосессии для страниц журнала Гвен Стефани позировала в элегантном черном платье от украинского дизайнера. Образ американская звезда сцены дополнила такого же цвета шубкой. Ее светлые волосы были распущены. Добавим, что фотографировала знаменитость Юлия Горбаченко, которая давно живет и работает в Нью-Йорке.