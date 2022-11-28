Гвен Стефані продемонструвала шаховий манікюр

На довгих нігтях співачки такий манікюр виглядає особливо ефектно.

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53-річна американська співачка Гвен Стефані вирушила з друзями на рибалку, про що повідомила у сторіс Instagram, а заразом прорекламувала власну косметику та манікюр у чорно-білу клітинку на неймовірно довгих нігтях.

На опублікованих кадрах артистка у штанах кольору хакі, спортивній кофті та круглих окулярах у блакитній оправі. Її волосся зібране в пучок.

Гвен тримає в руках склянку з кавою, блиск для губ власної лінійки декоративної косметики під назвою GXVE, але особливу увагу привертає її манікюр.

Раніше Стефані вже публікувала фото своїх нігтів, позначивши манікюрницю Ері Ішізу, якій вона довіряє робити манікюр. Серед інших зіркових клієнтів нейл-майстрині з Нью-Йорка — Ліззо, Кендал Дженнер, Квін Латіфа та багато інших.

Розважаючись з друзями та чоловіком на природі, Гвен тестує блиск для губ не тільки на людях, а в якийсь момент навіть на собаці, провівши той по морді пензликом.

Говорячи про асортимент косметики, зазначимо, що він включає палітру тіней для повік, олівець для очей, праймер і, звичайно ж, помаду, натхненну червоними губами Стефані. Помаду пропонують у трьох фінішах-текстурах: матовому, атласному та рідкому. Коштує косметика від $28 до $48.

Нагадаємо, Гвен Стефані придбала сукню українського бренду Bevza. Вона стала головною героїнею вересневого номера видання Luisa Via Roma Magazine. У вишуканій фотосесії для сторінок журналу Гвен Стефані позувала в елегантній чорній сукні українського дизайнера. Образ американська зірка сцени доповнила такого ж кольору шубкою. Її світле волосся було розпущене. Додамо, що фотографувала знаменитість Юлія Горбаченка, яка давно живе та працює у Нью-Йорку.