29 ноября 2022 года: апостола Матвея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя делать тяжелую работу, ругаться, злословить
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Левия Матвея. До встречи с Иисусом он был мытарем – собирал пошлину, а после знакомства с Христом оставил свое занятие и последовал за Учителем. Левия Матвея считают автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке. Апостола часто изображали на иконах и произведениях искусств. Караваджо написал три картины из его жизни.
Что нельзя делать 29 ноября?
► тяжело работать
► ругаться, злословить
► ходить в одном носке, чулке или тапочке
► свистеть
Народные поверья и приметы:
► на Матвея зима потеет: в белой шубе (снег) явилась, на ноябрь понадеялась" (то есть в этот день нередки оттепели)
► коли в этот день сильный ветер, то вплоть до Николы зимнего (19 декабря) быть вьюгам, метелям
День ангела празднуют:
Матвей, Сергей, Фульвиан
А также в этот день:
1899 — основан футбольный клуб Барселона
1945 — проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета