29 ноября 2022 года: апостола Матвея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя делать тяжелую работу, ругаться, злословить

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Левия Матвея. До встречи с Иисусом он был мытарем – собирал пошлину, а после знакомства с Христом оставил свое занятие и последовал за Учителем. Левия Матвея считают автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке. Апостола часто изображали на иконах и произведениях искусств. Караваджо написал три картины из его жизни.

Что нельзя делать 29 ноября?

► тяжело работать

► ругаться, злословить

► ходить в одном носке, чулке или тапочке

► свистеть

Народные поверья и приметы:

► на Матвея зима потеет: в белой шубе (снег) явилась, на ноябрь понадеялась" (то есть в этот день нередки оттепели)

► коли в этот день сильный ветер, то вплоть до Николы зимнего (19 декабря) быть вьюгам, метелям

День ангела празднуют:

Матвей, Сергей, Фульвиан

А также в этот день:

1899 — основан футбольный клуб Барселона

1945 — проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета