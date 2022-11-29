29 листопада 2022 року: апостола Матвія — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна робити важку роботу, лаятись, лихословити

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує одного із дванадцяти апостолів – Левія Матвія. До зустрічі з Ісусом він був митником — збирав мито, а після знайомства з Христом залишив своє заняття і пішов за Вчителем. Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, написаного арамейською мовою. Апостола часто зображували на іконах та витворах мистецтв. Караваджо написав три картини із його життя.

Чого не можна робити 29 листопада?

► важко працювати

► лаятися, лихословити

► ходити в одній шкарпетці, панчосі чи тапочку

► свистіти

Народні повір'я та прикмети:

► на Матвія зима потіє: у білій шубі (сніг) з'явилася, на листопад надіялася" (тобто в цей день нерідко відлили)

Якщо у цей день сильний вітер, то аж до Миколи зимового (19 грудня) бути завірюхами, хуртовиною

День ангела святкують:

Матвій, Сергій, Фульвіан

А також у цей день:

1899 — засновано футбольний клуб Барселона

1945 — проведена перша у світі рятувальна операція за участю вертольота