Самые модные шапки зимы 2022/23. Андре Тан рассказал, какие головные уборы будут актуальны

Актуальный головной убор станет идеальным завершением зимнего образа.

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Головной убор зимой служит не только для того, чтобы держать голову в тепле. Он является заметным элементом гардероба и подвержен модным веяниям. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно выбрать шапку, чтобы она была не только практичной, но и соответствовала трендам, а также посоветовал, от каких шапок лучше отказаться зимой 2022-2023.

Неоновые оттенки

По словам Тана, неоновые оттенки – слишком сложные, поэтому они довольно быстро надоедают. Чтобы всегда выглядеть стильно, лучше отдать предпочтение базовым оттенкам – черному, белому, бежевому, которые будут актуальны не один сезон. Главное условие – избегать обилия украшений и лишних деталей. Классика – превыше всего.

[ + – ] Неоновые шапки больше не актуальны Фото: andre_tan_official/instagram

Меховой помпон

Шапки с меховыми помпонами, которые были на острие моды в прошлом сезоне, на самом деле упрощают любой образ и практически всегда выглядят неуместно и неактуально. Чтобы не отставать от моды, дизайнер советует заменить простоватые шапки с помпонами на шапки-ушанки, которые особенно выигрышно смотрятся с дубленками, пуховиками, куртками и пальто. Он рекомендует остановить выбор на объемных моделях базовых оттенков. Это позволит сочетать их с большим количеством вещей.

[ + – ] Шапки с помпоном упрощают образ

Шапки с надписями

Головные уборы, размалеванные крупными надписями и рисунками – пережиток прошлых дней и сейчас эта аляповатость не в моде. Чем проще шапка, тем более дорого и стильно она смотрится. Для тех, кто считает однотонные головные уборы слишком скучными, Тан советует присмотреться к шапкам с логотипом бренда. В идеале это – не очень крупные надписи базовых цветов.

[ + – ] Шапка с принтами – пережиток прошлого Фото: andre_tan_official/instagram

Пестрый принт

Слишком сложные разноцветные головные уборы перетягивают на себя все внимание. Если простые шапки бини надоели, лучше присмотреться к балаклавам. Этот аксессуар в моде уже несколько сезонов. Любой образ благодаря балаклаве или капору тут же становится ярче.

[ + – ] Вместо яркой шапки в полоску обратите внимание на однотонные капор или балаклаву Фото: andre_tan_official/instagram

Шапки с крупной вязкой

Массивные головные уборы из шерсти крупной вязки были настоящим хитом пару сезонов назад. Но сейчас такие шапки лучше заменить на меховую панаму. Последние могут быть бежевого, белого и черного оттенков или же выполнены в пастельных и ярких тонах. Лучше всего комбинировать их с объемным пальто.

[ + – ] Объемные шапки лучше заменить меховыми панамами Фото: andre_tan_official/instagram

Напомним, какие пуховики модные этой зимой.