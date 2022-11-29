Міняємо антитренди на тренди: Андре Тан розповів, які шапки краще купувати цієї зими

Актуальний головний убір стане ідеальним завершенням зимового образу.

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Головний убір взимку слугує не тільки для того, щоб тримати голову в теплі. Він є помітним елементом гардеробу та схильний до модних віянь. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно вибрати шапку, щоб вона була не тільки практичною, а й відповідала трендам, а також порадив, від яких шапок краще відмовитись узимку 2022-2023.

Неонові відтінки

За словами Тана, неонові відтінки — надто складні, тому вони досить швидко набридають. Щоб завжди виглядати стильно, краще віддати перевагу базовим відтінкам — чорному, білому, бежевому, які будуть актуальними не один сезон. Головна умова — уникати великої кількості прикрас і зайвих деталей. Класика — понад усе.

[ + – ] Неонові шапки більше не є актуальними Фото: andre_tan_official/instagram

Хутряний помпон

Шапки з хутряними помпонами, які були на вістрі моди минулого сезону, насправді спрощують будь-який образ і практично завжди виглядають недоречно та неактуально. Щоб не відставати від моди, дизайнер радить замінити простакуваті шапки з помпонами на шапки-вушанки, які особливо виграшно виглядають з дублянками, пуховиками, куртками та пальто. Він рекомендує зупинити вибір на об'ємних моделях базових відтінків. Це дозволить поєднувати їх із великою кількістю речей.

[ + – ] Шапки з помпоном спрощують образ

Шапки з написами

Головні убори, розмальовані великими написами та малюнками — пережиток минулих днів і зараз ця незграбність не в моді. Чим простіша шапка, тим дорожче і стильніше вона виглядає. Для тих, хто вважає однотонні головні убори надто нудними, Тан радить придивитися до шапок із логотипом бренду. В ідеалі це не дуже великі написи базових кольорів.

[ + – ] Шапка з принтами – пережиток минулого Фото: andre_tan_official/instagram

Строкатий принт

Занадто складні різнокольорові головні убори перетягують на себе всю увагу. Якщо прості шапки біні набридли, краще придивитися до балаклав. Цей аксесуар у моді вже кілька сезонів. Будь-який образ завдяки балаклаві або капору відразу стає яскравішим.

[ + – ] Замість яскравої шапки в смужку зверніть увагу на однотонні капори або балаклаву Фото: andre_tan_official/instagram

Шапки з великою в'язкою

Масивні головні убори з вовни великої в'язки були справжнім хітом кілька сезонів тому. Але зараз такі шапки краще замінити на хутряну панаму. Останні можуть бути бежевого, білого та чорного відтінків або виконані в пастельних і яскравих тонах. Найкраще комбінувати їх з об'ємним пальтом.

[ + – ] Об'ємні шапки краще замінити хутряними панамами Фото: andre_tan_official/instagram

Нагадаємо, які пуховики модні цієї зими.