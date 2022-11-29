Міняємо антитренди на тренди: Андре Тан розповів, які шапки краще купувати цієї зими
Актуальний головний убір стане ідеальним завершенням зимового образу.
Головний убір взимку слугує не тільки для того, щоб тримати голову в теплі. Він є помітним елементом гардеробу та схильний до модних віянь. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно вибрати шапку, щоб вона була не тільки практичною, а й відповідала трендам, а також порадив, від яких шапок краще відмовитись узимку 2022-2023.
Неонові відтінки
За словами Тана, неонові відтінки — надто складні, тому вони досить швидко набридають. Щоб завжди виглядати стильно, краще віддати перевагу базовим відтінкам — чорному, білому, бежевому, які будуть актуальними не один сезон. Головна умова — уникати великої кількості прикрас і зайвих деталей. Класика — понад усе.
Хутряний помпон
Шапки з хутряними помпонами, які були на вістрі моди минулого сезону, насправді спрощують будь-який образ і практично завжди виглядають недоречно та неактуально. Щоб не відставати від моди, дизайнер радить замінити простакуваті шапки з помпонами на шапки-вушанки, які особливо виграшно виглядають з дублянками, пуховиками, куртками та пальто. Він рекомендує зупинити вибір на об'ємних моделях базових відтінків. Це дозволить поєднувати їх із великою кількістю речей.
Шапки з написами
Головні убори, розмальовані великими написами та малюнками — пережиток минулих днів і зараз ця незграбність не в моді. Чим простіша шапка, тим дорожче і стильніше вона виглядає. Для тих, хто вважає однотонні головні убори надто нудними, Тан радить придивитися до шапок із логотипом бренду. В ідеалі це не дуже великі написи базових кольорів.
Строкатий принт
Занадто складні різнокольорові головні убори перетягують на себе всю увагу. Якщо прості шапки біні набридли, краще придивитися до балаклав. Цей аксесуар у моді вже кілька сезонів. Будь-який образ завдяки балаклаві або капору відразу стає яскравішим.
Шапки з великою в'язкою
Масивні головні убори з вовни великої в'язки були справжнім хітом кілька сезонів тому. Але зараз такі шапки краще замінити на хутряну панаму. Останні можуть бути бежевого, білого та чорного відтінків або виконані в пастельних і яскравих тонах. Найкраще комбінувати їх з об'ємним пальтом.
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