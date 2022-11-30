30 ноября 2022 года: святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского - что сегодня нельзя делать
Сегодня любые новости нельзя воспринимать близко к сердцу, запрещено огорчаться и обижаться. Также лучше не носить и не примерять чужие кольца.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает Григория Чудотворца – святителя, богослова и епископа Неокесарийского. В народе этот день называли Зимоуказателем, с этой даты начиналась настоящая зима.
В Украине 30 ноября — День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
В мире — Международный день защиты информации и день домашних животных.
Что нельзя делать 30 ноября?
► обижаться, воспринимать все близко к сердцу
► носить или примерять чужие кольца
► общаться со злыми людьми
► делиться секретами
► верить незнакомцам
Народные поверья и приметы:
► сегодня прислушивались к воде в водоемах — если течение тихое, то зима будет теплой
► чтобы быть весь год здоровым, в этот день нужно в снегу поваляться
► если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода
День ангела празднуют:
Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь и Лонгин
Родились сегодня:
1508 — Андреа Палладио, итальянский архитектор позднего Возрождения
1835 — Марк Твен (наст. имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс), американский писатель, журналист и общественный деятель
1874 — Уинстон Черчилль, британский политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955 гг.
А также в этот день:
1609 — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности
1872 — в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу (Шотландия — Англия 0:0)
1954 — американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Силакога — это первый полностью задокументированный случай ранения человека внеземным объектом
1979 — выпущен альбом The Wall, последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе
1982 — выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки Thriller Майкла Джексона
1988 — в СССР окончательно прекратили глушить западные радиостанции