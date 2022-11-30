30 ноября 2022 года: святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня любые новости нельзя воспринимать близко к сердцу, запрещено огорчаться и обижаться. Также лучше не носить и не примерять чужие кольца.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает Григория Чудотворца – святителя, богослова и епископа Неокесарийского. В народе этот день называли Зимоуказателем, с этой даты начиналась настоящая зима.

В Украине 30 ноября — День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В мире — Международный день защиты информации и день домашних животных.

Что нельзя делать 30 ноября?

► обижаться, воспринимать все близко к сердцу

► носить или примерять чужие кольца

► общаться со злыми людьми

► делиться секретами

► верить незнакомцам

Народные поверья и приметы:

► сегодня прислушивались к воде в водоемах — если течение тихое, то зима будет теплой

► чтобы быть весь год здоровым, в этот день нужно в снегу поваляться

► если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода

День ангела празднуют:

Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь и Лонгин

Родились сегодня:

1508 — Андреа Палладио, итальянский архитектор позднего Возрождения

1835 — Марк Твен (наст. имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс), американский писатель, журналист и общественный деятель

1874 — Уинстон Черчилль, британский политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955 гг.

А также в этот день:

1609 — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности

1872 — в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу (Шотландия — Англия 0:0)

1954 — американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Силакога — это первый полностью задокументированный случай ранения человека внеземным объектом

1979 — выпущен альбом The Wall, последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе

1982 — выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки Thriller Майкла Джексона

1988 — в СССР окончательно прекратили глушить западные радиостанции