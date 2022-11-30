30 листопада 2022 року: святителя Григорія Чудотворця. Чого сьогодні не можна робити

Сьогодні будь-які новини не можна сприймати близько до серця, заборонено засмучуватися та ображатися. Також краще не носити та не приміряти чужі персні.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує Григорія Чудотворця — святителя, богослова та єпископа Неокесарійського. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

В Україні 30 листопада — День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

У світі — Міжнародний день захисту інформації та День домашніх тварин.

Чого не можна робити 30 листопада?

► ображатись, сприймати все близько до серця

► носити або приміряти чужі персні

► спілкуватися зі злими людьми

► ділитися секретами

► вірити незнайомцям

Народні повір'я та прикмети:

► сьогодні прислухалися до води у водоймах — якщо течія тиха, то зима буде теплою

► щоби бути весь рік здоровим, у цей день потрібно в снігу повалятися

Якщо у цей день на небі молодий місяць, то наближаються холоди

День ангела святкують:

Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Лазар та Лонгін

Народилися сьогодні:

1508 — Андреа Палладіо, італійський архітектор пізнього Відродження

1835 — Марк Твен (справжнє ім'я Семюел Ленгхорн Клеменс), американський письменник, журналіст і громадський діяч

1874 — Вінстон Черчилль, британський політичний діяч, прем'єр-міністр в 1940-1945 і 1951-1955 рр.

А також у цей день:

1609 — Галілео Галілей склав першу карту місячної поверхні

1872 — у Глазго відбувся перший офіційний міжнародний матч з футболу (Шотландія — Англія 0:0)

1954 — американка Енн Елізабет Ходжес була поранена уламком метеорита Силакога — це перший повністю задокументований випадок поранення людини позаземним об'єктом

1979 — випущений альбом The Wall, останній альбом британського гурту Pink Floyd в класичному складі

1982 — випущений найбільш продаваний альбом в історії музики Thriller Майкла Джексона

1988 — в СРСР остаточно припинили глушити західні радіостанції