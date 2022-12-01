1 декабря 2022 года: мучеников Платона и Романа - что сегодня нельзя делать

Сегодня древние поверья строго запрещают ссориться с близкими людьми. Также лучше всего отказаться от безделья.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в IV веке

В мире 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом

В Украине — День работников прокуратуры

Что нельзя делать 1 декабря?

► злиться, обижаться, обижать близких

► ссориться и сквернословить

► отказывать в помощи

► бездельничать

Народные поверья и приметы:

► какая сегодня погода — такой она будет всю зиму

► если за окном вьюга, то и на Масленицу заметет снегом все вокруг

► увидеть ворону, которая ходит по двору – к потеплению.

► луна на небе в кругу – к снегопаду

► сильный ветер — к ветреной и снежной зиме

День ангела празднуют:

Платон, Роман

Родились сегодня:

1913 — Платон Воронько, украинский советский поэт

1935 — Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер, четырежды лауреат премии "Оскар"

А также в этот день:

1887 — напечатана повесть "Этюд в багровых тонах", первая книга о Шерлоке Холмсе

1891 — Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол

1991 — Президентские выборы в Украине и Всеукраинский референдум о независимости

2019 — начало вспышки коронавирусной инфекции в городе Ухань