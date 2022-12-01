1 декабря 2022 года: мучеников Платона и Романа - что сегодня нельзя делать
Сегодня древние поверья строго запрещают ссориться с близкими людьми. Также лучше всего отказаться от безделья.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в IV веке
В мире 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом
В Украине — День работников прокуратуры
Что нельзя делать 1 декабря?
► злиться, обижаться, обижать близких
► ссориться и сквернословить
► отказывать в помощи
► бездельничать
Народные поверья и приметы:
► какая сегодня погода — такой она будет всю зиму
► если за окном вьюга, то и на Масленицу заметет снегом все вокруг
► увидеть ворону, которая ходит по двору – к потеплению.
► луна на небе в кругу – к снегопаду
► сильный ветер — к ветреной и снежной зиме
День ангела празднуют:
Платон, Роман
Родились сегодня:
1913 — Платон Воронько, украинский советский поэт
1935 — Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер, четырежды лауреат премии "Оскар"
А также в этот день:
1887 — напечатана повесть "Этюд в багровых тонах", первая книга о Шерлоке Холмсе
1891 — Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол
1991 — Президентские выборы в Украине и Всеукраинский референдум о независимости
2019 — начало вспышки коронавирусной инфекции в городе Ухань