1 грудня 2022 року: мучеників Платона і Романа — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні стародавні повір'я суворо забороняють сваритися з близькими людьми. Також найкраще відмовитися від неробства.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона та Романа, які постраждали за віру в IV столітті.
У світі 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
В Україні — День працівників прокуратури.
Чого не можна робити 1 грудня?
► злитися, ображатися, ображати близьких;
► сваритися та лихословити;
► відмовляти у допомозі;
► байдикувати.
Народні повір'я та прикмети:
► яка сьогодні погода — такою вона буде всю зиму;
► якщо за вікном завірюха, то й на Масляну замете снігом усе навколо;
► побачити ворону, яка ходить подвір'ям — до потепління;
► місяць на небі у колі — до снігопаду;
► сильний вітер — до вітряної та снігової зими.
День ангела святкують:
Платон, Роман
Народилися сьогодні:
1913 — Платон Воронько, український радянський поет
1935 — Вуді Аллен, американський кінорежисер, письменник, актор, продюсер, чотири рази лауреат премії "Оскар"
А також у цей день:
1887 — надрукована повість "Етюд у багряних тонах", перша книга про Шерлока Голмса
1891 — Джеймс Нейсміт придумав гру баскетбол
1991 — Президентські вибори в Україні та Всеукраїнський референдум про незалежність
2019 — початок спалаху коронавірусної інфекції в місті Ухань