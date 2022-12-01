1 грудня 2022 року: мучеників Платона і Романа — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні стародавні повір'я суворо забороняють сваритися з близькими людьми. Також найкраще відмовитися від неробства.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона та Романа, які постраждали за віру в IV столітті.

У світі 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

В Україні — День працівників прокуратури.

Чого не можна робити 1 грудня?

► злитися, ображатися, ображати близьких;

► сваритися та лихословити;

► відмовляти у допомозі;

► байдикувати.

Народні повір'я та прикмети:

► яка сьогодні погода — такою вона буде всю зиму;

► якщо за вікном завірюха, то й на Масляну замете снігом усе навколо;

► побачити ворону, яка ходить подвір'ям — до потепління;

► місяць на небі у колі — до снігопаду;

► сильний вітер — до вітряної та снігової зими.

День ангела святкують:

Платон, Роман

Народилися сьогодні:

1913 — Платон Воронько, український радянський поет

1935 — Вуді Аллен, американський кінорежисер, письменник, актор, продюсер, чотири рази лауреат премії "Оскар"

А також у цей день:

1887 — надрукована повість "Етюд у багряних тонах", перша книга про Шерлока Голмса

1891 — Джеймс Нейсміт придумав гру баскетбол

1991 — Президентські вибори в Україні та Всеукраїнський референдум про незалежність

2019 — початок спалаху коронавірусної інфекції в місті Ухань