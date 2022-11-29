Модная обувь зимы 2022/23: пять лучших рекомендаций от Андре Тана

Любая из перечисленных пар обуви не будет лишней в этом сезоне.

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Зима и холода – не повод отказаться от своей женственности, выбирая одежду и обувь по принципу "лишь бы было тепло". Известный украинский дизайнер Андре Тан рекомендует девушкам и женщинам целую подборку модной и актуальной обуви сезона зима 2022-2023, которая не только согреет в морозы, но и станет гармоничным дополнением образа.

Сапоги-трубы

Сапоги-трубы – хит зимы 2022-2023. В отличие от обычных сапог они не имеют застежки на молнии, а ширина голенища равномерна по всей длине. Такие сапоги отлично будут смотреться с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом. Что касается цвета, то предпочтение стоит отдавать базовым цветам: черному, белому, бежевому. Однако можно примерить и розовые или, например, синие, почему бы и нет?

[ + – ] Сапоги-трубы дополнят любой образ Фото: andre_tan_official/instagram

Сапоги-чулки

Такие сапоги идеально подойдут девушкам и женщинам со стройными ногами. В моде как сапоги-чулки на массивной платформе, так и классические остроносые на каблуке. Их можно сочетать с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами.

[ + – ] Сапоги-чулки помогут подчеркнуть стройные ноги Фото: andre_tan_official/instagram

Челси

Ботинки челси остаются актуальными и в этом сезоне. Они очень универсальны, чем объясняется их популярность. Тан советует носить их с юбками, платьями, широкими брюками, скинни. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютный хит сезона – челси с квадратным мысом, как на показах Tod’s, Ferragamo и Jil Sander.

[ + – ] Челси популярны благодаря своей универсальности Фото: andre_tan_official/instagram

Жокейские сапоги

Жокейские сапоги также являются одним из хитов зимы 2022-2023. Модницы стилизуют аристократичную обувь с воздушным платьями, стегаными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.

[ + – ] Жокейские сапоги не теряют своих позиций уже несколько лет подряд Фото: andre_tan_official/instagram

Сапоги на платформе

После нашумевших "туфель куклы Bratz" от Versace в моду вновь вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами. Несмотря на то, что они могут выглядеть несколько грубовато, такая обувь отлично сочетается с платьями, юбками, шортами, джинсами-скинни.

[ + – ] Сапоги на платформе актуальны в этом сезоне Фото: andre_tan_official/instagram

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