Модне взуття зими 2022/23: п'ять найкращих рекомендацій від Андре Тана

Будь-яка з перерахованих пар взуття не буде зайвою цього сезону.

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Зима та холоди — не привід відмовитися від своєї жіночності, обираючи одяг і взуття за принципом "аби було тепло". Відомий український дизайнер Андре Тан рекомендує дівчатам і жінкам цілу добірку модного й актуального взуття сезону зима 2022-2023, яке не лише зігріє в морози, а й стане гармонійним доповненням образу.

Чоботи-труби

Чоботи-труби — хіт зими 2022–2023. На відміну від звичайних чобіт, вони не мають застібки на блискавці, а ширина халяви рівномірна по всій довжині. Такі чоботи матимуть чудовий вигляд із класичною вечірньою сукнею та шубою або вузькими штанами з кардиганом. Що стосується кольору, то перевагу варто віддавати базовим кольорам: чорному, білому, бежевому. Однак можна приміряти й рожеві, чи, наприклад, сині, чому б і ні?

[ + – ] Чоботи-труби доповнять будь-який образ Фото: andre_tan_official/instagram

Чоботи-панчохи

Такі чоботи ідеально пасуватимуть дівчатам і жінкам зі стрункими ногами. У моді як чоботи-панчохи на масивній платформі, так і класичні гостроносі на підборах. Їх можна поєднувати з трикотажними сукнями, мініспідницями, шортами.

[ + – ] Чоботи-панчохи допоможуть підкреслити стрункі ноги Фото: andre_tan_official/instagram

Челсі

Черевики челсі залишаються актуальними й цього сезону. Вони дуже універсальні, чим пояснюється їхня популярність. Тан радить носити їх зі спідницями, сукнями, широкими брюками, скіні. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютний хіт сезону — челсі з квадратним мисом, як на показах Tod's, Ferragamo та Jil Sander.

[ + – ] Челсі популярні завдяки своїй універсальності Фото: andre_tan_official/instagram

Жокейські чоботи

Жокейські чоботи також є одним із хітів зими 2022-2023. Модниці стилізують аристократичне взуття з повітряними сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом.

[ + – ] Жокейські чоботи не втрачають своїх позицій кілька років поспіль Фото: andre_tan_official/instagram

Чоботи на платформі

Після гучних туфель ляльки Bratz від Versace в моду знову повернулася платформа. Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чоботями. Незважаючи на те, що вони можуть мати дещо грубуватий вигляд, таке взуття чудово поєднується із сукнями, спідницями, шортами, джинсами-скіні.

[ + – ] Чоботи на платформі актуальні цього сезону Фото: andre_tan_official/instagram

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