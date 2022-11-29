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Стиль жизни

Король Карл снял собственное шоу про реконструкцию старинного поместья за 45 миллионов фунтов

дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл
Фото: Getty Images | Король Карл

Король купил старинное поместье Дамфрис 18-го века, еще будучи принцем, за 45 миллионов фунтов стерлингов и с той поры занимался его реконструкцией

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Король Карл всегда интересовался архитектурой, так что, купив поместье 18-го века 14 лет назад, все это время занимался его реконструкцией. А теперь об этом расскажут в часовом специальном выпуске программы Grand Designs. Об этом пишет Radio Times.

Шоу под названием King Charles' Grand Green Design выйдет в эфир на канале ITV 30 ноября. Король, еще будучи принцем Чарльзом, приобрел ветхое, но все еще красивое поместье за 45 миллионов фунтов стерлингов у наследника поместья, Джона Крайтона-Стюарта, седьмого маркиза Бьюта. Хоть его от этого и отговаривали. Маркиз не мог содержать еще одно поместье, но принцу удалось привлечь инвесторов и в итоге выкупить поместье со всеми его бесценными сокровищами.

дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл Fullscreen
Дамфрис-хаус был куплен и восстановлен королем Карлом
Фото: Скриншот

Принц, а теперь король Карл, был твердо уверен, что ему удастся возродить поместье в Эйршире, Шотландия, сохранив его дух. К тому же, как он сам признался, ему нравится решать "самые сложные задачи".

К тому же, возрождение поместья должно было помочь местному сообществу, пострадавшему, после закрытия горнодобывающего предприятия.

Поместье Дамфрис-хаус было построено в 18 веке архитектором Робертом Адамом и его братьями, оно славилось своими садами, и коллекцией мебели от тогда еще начинающего краснодеревщика Томаса Чиппендейла, которую пятый граф Дамфрис заказал у него прямо в мастерской. Так, только один шкаф от Чиппендейла может стоит более восьми миллионов фунтов стерлингов.

Помимо восстановления главного дома, инициатива включала в себя возрождение обнесенного стеной сада, одного из крупнейших в Европе, и добавление садоводческого и образовательного центра, кулинарной школы, текстильного центра, подразделения STEM и игровой площадки, создание рабочих мест в процессе.

дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл
дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл
дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл

"Я хотел попытаться изменить ситуацию в этом районе. У него были худшие показатели безработицы, здравоохранения и всего остального. Я из тех людей, которым нравится браться за самые сложные задачи. Я чувствовал, что стоит пойти на этот ужасающий риск", — говорит король Карл в программе.

"Это моя проблема, я ужасно амбициозен. Я очень хочу использовать эту модель в других частях страны, где, как я знаю, что она может оказать большое влияние на жизнь людей, а также на их будущее и будущее их семей, что для меня важно", — отметил король.

Принц Чарльз взошел на престол после смерти своей матери в сентябре, так что программа посвящена памяти Елизаветы II.

В итоге здание удалось сохранить, как бесценную антикварную мебель, но особенно король гордится тем, что ему удалось спасти 300-летний платан, который растет на территории поместья.

дамфрис хаус, проект принца чарльза, проект короля карла, король карл Fullscreen
Дамфрис-хаус славится своими садами
Фото: Скриншот

Сейчас Дамфрис-хаус открыт для публики и ранее, еще, не будучи монархом, король Карл часто его посещал и беседовал с гостями.

Напомним, ранее стало известно, почему король Карл ненавидит современную архитектуру и постоянно критикует все, что не совпадает с его видением прекрасного.