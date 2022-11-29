Король Карл снял собственное шоу про реконструкцию старинного поместья за 45 миллионов фунтов

Король купил старинное поместье Дамфрис 18-го века, еще будучи принцем, за 45 миллионов фунтов стерлингов и с той поры занимался его реконструкцией

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Король Карл всегда интересовался архитектурой, так что, купив поместье 18-го века 14 лет назад, все это время занимался его реконструкцией. А теперь об этом расскажут в часовом специальном выпуске программы Grand Designs. Об этом пишет Radio Times.

Шоу под названием King Charles' Grand Green Design выйдет в эфир на канале ITV 30 ноября. Король, еще будучи принцем Чарльзом, приобрел ветхое, но все еще красивое поместье за 45 миллионов фунтов стерлингов у наследника поместья, Джона Крайтона-Стюарта, седьмого маркиза Бьюта. Хоть его от этого и отговаривали. Маркиз не мог содержать еще одно поместье, но принцу удалось привлечь инвесторов и в итоге выкупить поместье со всеми его бесценными сокровищами.

[ + – ] Дамфрис-хаус был куплен и восстановлен королем Карлом Фото: Скриншот

Принц, а теперь король Карл, был твердо уверен, что ему удастся возродить поместье в Эйршире, Шотландия, сохранив его дух. К тому же, как он сам признался, ему нравится решать "самые сложные задачи".

К тому же, возрождение поместья должно было помочь местному сообществу, пострадавшему, после закрытия горнодобывающего предприятия.

Поместье Дамфрис-хаус было построено в 18 веке архитектором Робертом Адамом и его братьями, оно славилось своими садами, и коллекцией мебели от тогда еще начинающего краснодеревщика Томаса Чиппендейла, которую пятый граф Дамфрис заказал у него прямо в мастерской. Так, только один шкаф от Чиппендейла может стоит более восьми миллионов фунтов стерлингов.

Помимо восстановления главного дома, инициатива включала в себя возрождение обнесенного стеной сада, одного из крупнейших в Европе, и добавление садоводческого и образовательного центра, кулинарной школы, текстильного центра, подразделения STEM и игровой площадки, создание рабочих мест в процессе.

Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest

"Я хотел попытаться изменить ситуацию в этом районе. У него были худшие показатели безработицы, здравоохранения и всего остального. Я из тех людей, которым нравится браться за самые сложные задачи. Я чувствовал, что стоит пойти на этот ужасающий риск", — говорит король Карл в программе.

"Это моя проблема, я ужасно амбициозен. Я очень хочу использовать эту модель в других частях страны, где, как я знаю, что она может оказать большое влияние на жизнь людей, а также на их будущее и будущее их семей, что для меня важно", — отметил король.

Принц Чарльз взошел на престол после смерти своей матери в сентябре, так что программа посвящена памяти Елизаветы II.

В итоге здание удалось сохранить, как бесценную антикварную мебель, но особенно король гордится тем, что ему удалось спасти 300-летний платан, который растет на территории поместья.

[ + – ] Дамфрис-хаус славится своими садами Фото: Скриншот

Сейчас Дамфрис-хаус открыт для публики и ранее, еще, не будучи монархом, король Карл часто его посещал и беседовал с гостями.

Напомним, ранее стало известно, почему король Карл ненавидит современную архитектуру и постоянно критикует все, что не совпадает с его видением прекрасного.