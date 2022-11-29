Король Карл зняв власне шоу про реконструкцію старовинного маєтку за 45 мільйонів фунтів

Король купив старовинний маєток Дамфріс 18-го століття, ще будучи принцом, за 45 мільйонів фунтів стерлінгів і з того часу займався його реконструкцією.

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Король Карл завжди цікавився архітектурою, тому, купивши маєток 18-го століття 14 років тому, весь цей час займався його реконструкцією. А тепер про це розкажуть у спеціалізованому годинному випуску програми Grand Designs. Про це пише Radio Times.

Шоу під назвою King Charles Grand Green Design вийде в ефір на каналі ITV 30 листопада. Король, ще принц Чарльз, придбав старий, але все ще красивий маєток за 45 мільйонів фунтів стерлінгів у спадкоємця маєтку, Джона Крайтона-Стюарта, сьомого маркіза Б'юта, хоча його від цього й відмовляли. Маркіз не міг утримувати ще один маєток, але принцу вдалося залучити інвесторів і в результаті викупити маєток із його безцінними скарбами.

[ + – ] Дамфріс-хаус був куплений і відновлений королем Карлом Фото: Скриншот

Принц, а тепер король Карл, був впевнений, що йому вдасться відродити маєток в Ейрширі, Шотландія, зберігши його дух. До того ж, як він сам зізнався, йому подобається вирішувати "найскладніші завдання".

До того ж відродження маєтку мало допомогти місцевій спільноті, яка постраждала, після закриття гірничодобувного підприємства.

Маєток Дамфріс-хаус був побудований у 18 столітті архітектором Робертом Адамом і його братами, він славився своїми садами та колекцією меблів від тоді початківця червонодеревника Томаса Чіппендейла, яку п'ятий граф Дамфріс замовив у нього прямо в майстерні. Тільки одна шафа від Чіппендейла може коштувати понад вісім мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім відновлення головного будинку, ініціатива включала відродження обнесеного стіною саду, одного з найбільших у Європі, й додавання садівничого й освітнього центру, кулінарної школи, текстильного центру, підрозділу STEM та ігрового майданчика, створення робочих місць у процесі.

Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest

"Я хотів спробувати змінити ситуацію в цьому районі. У нього були найгірші показники безробіття, охорони здоров'я та всього іншого. Я з тих людей, яким подобається братися за найскладніші завдання. Я відчував, що варто піти на цей жахливий ризик", — каже король Карл у програмі.

"Це моя проблема, я страшенно амбітний. Я дуже хочу використовувати цю модель в інших частинах країни, де, як я знаю, що вона може вплинути на життя людей, а також на їхнє майбутнє та майбутнє їхніх сімей, що для мене важливо", — зазначив король.

Принц Чарльз зійшов на престол після смерті своєї матері у вересні, тому програма присвячена пам'яті Єлизавети II.

У результаті будинок вдалося зберегти, як і безцінні антикварні меблі, але особливо король пишається тим, що йому вдалося врятувати 300-річний платан, який росте на території маєтку.

[ + – ] Дамфріс-хаус славиться своїми садами Фото: Скриншот

Зараз Дамфріс-хаус відкритий для публіки й раніше, ще не будучи монархом, король Карл часто його відвідував і розмовляв із гостями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому король Карл ненавидить сучасну архітектуру та постійно критикує все, що не збігається з його баченням прекрасного.