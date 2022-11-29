Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Король Карл зняв власне шоу про реконструкцію старовинного маєтку за 45 мільйонів фунтів

дамфріс хаус, проєкт принца чарльза, проєкт короля карла, король карл
Фото: Getty Images | Король Карл

Король купив старовинний маєток Дамфріс 18-го століття, ще будучи принцом, за 45 мільйонів фунтів стерлінгів і з того часу займався його реконструкцією.

Related video

Король Карл завжди цікавився архітектурою, тому, купивши маєток 18-го століття 14 років тому, весь цей час займався його реконструкцією. А тепер про це розкажуть у спеціалізованому годинному випуску програми Grand Designs. Про це пише Radio Times.

Шоу під назвою King Charles Grand Green Design вийде в ефір на каналі ITV 30 листопада. Король, ще принц Чарльз, придбав старий, але все ще красивий маєток за 45 мільйонів фунтів стерлінгів у спадкоємця маєтку, Джона Крайтона-Стюарта, сьомого маркіза Б'юта, хоча його від цього й відмовляли. Маркіз не міг утримувати ще один маєток, але принцу вдалося залучити інвесторів і в результаті викупити маєток із його безцінними скарбами.

дамфріс хаус, проєкт принца чарльза, проєкт короля карла, король карл Fullscreen
Дамфріс-хаус був куплений і відновлений королем Карлом
Фото: Скриншот

Принц, а тепер король Карл, був впевнений, що йому вдасться відродити маєток в Ейрширі, Шотландія, зберігши його дух. До того ж, як він сам зізнався, йому подобається вирішувати "найскладніші завдання".

До того ж відродження маєтку мало допомогти місцевій спільноті, яка постраждала, після закриття гірничодобувного підприємства.

Маєток Дамфріс-хаус був побудований у 18 столітті архітектором Робертом Адамом і його братами, він славився своїми садами та колекцією меблів від тоді початківця червонодеревника Томаса Чіппендейла, яку п'ятий граф Дамфріс замовив у нього прямо в майстерні. Тільки одна шафа від Чіппендейла може коштувати понад вісім мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім відновлення головного будинку, ініціатива включала відродження обнесеного стіною саду, одного з найбільших у Європі, й додавання садівничого й освітнього центру, кулінарної школи, текстильного центру, підрозділу STEM та ігрового майданчика, створення робочих місць у процесі.

Fullscreen
Фото: Architectural Digest
Fullscreen
Фото: Architectural Digest
Fullscreen
Фото: Architectural Digest

"Я хотів спробувати змінити ситуацію в цьому районі. У нього були найгірші показники безробіття, охорони здоров'я та всього іншого. Я з тих людей, яким подобається братися за найскладніші завдання. Я відчував, що варто піти на цей жахливий ризик", — каже король Карл у програмі.

"Це моя проблема, я страшенно амбітний. Я дуже хочу використовувати цю модель в інших частинах країни, де, як я знаю, що вона може вплинути на життя людей, а також на їхнє майбутнє та майбутнє їхніх сімей, що для мене важливо", — зазначив король.

Принц Чарльз зійшов на престол після смерті своєї матері у вересні, тому програма присвячена пам'яті Єлизавети II.

У результаті будинок вдалося зберегти, як і безцінні антикварні меблі, але особливо король пишається тим, що йому вдалося врятувати 300-річний платан, який росте на території маєтку.

дамфріс хаус, проєкт принца чарльза, проєкт короля карла, король карл Fullscreen
Дамфріс-хаус славиться своїми садами
Фото: Скриншот

Зараз Дамфріс-хаус відкритий для публіки й раніше, ще не будучи монархом, король Карл часто його відвідував і розмовляв із гостями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому король Карл ненавидить сучасну архітектуру та постійно критикує все, що не збігається з його баченням прекрасного.