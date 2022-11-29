Умер актер Кларенс Джильярд-младший, звезда "Крепкого орешка" и "Лучшего стрелка"

Актер мало снимался, так как занимался преподаванием в Колледже изящных искусств.

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В 66 лет умер актер Кларенс Джильярд-младший: звезда фильмов "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Крепкий орешек"( Die Hard). В университете, где он преподавал, сообщили, что он скончался после "длительной болезни". Об этом пишет Daily Mail.

Кларенс прославился ролями в популярных фильмах и сериалах 1980-х. В "Лучшем стрелке" он играл вместе с Томом Крузом и исполнил роль лейтенанта Маркуса "Сандаун" Уильямса, а в "Крепком орешке" сыграл хакера Тео, который взламывал систему защиты Накатоми-плаза.

Также он снимался в сериалах "Мэтлок" и "Уокер, техасский рейнджер" с Чаком Норрисом.

Впрочем, находясь на пике карьеры, Кларенс оставил актерское мастерство и стал профессором кино и театра в Колледже изящных искусств UNLV.

[ + – ] В последние года Кларенс Джильярд-младший занимался преподаванием Фото: Соцсети

Проработав в Голливуде два десятилетия, Джильярд взял профессиональный творческий отпуск и получил степень магистра искусств в театральном искусстве.

Размышляя о своем решении приостановить собственную карьеру, чтобы сосредоточиться на преподавании, актер признал, что считает это "слишком забавным".

Еще в 2010 году он говорил, что его агент был недоволен, но в университете было слишком весело, чтобы отказаться от преподавания.

"Как только вы начинаете семестр и встречаете этих студентов, это похоже на сериал. Вы с ними связаны. И как вы можете их бросить, когда видите в их глазах, что они зависят от вас? У них есть стремление к собственному росту в течение этих 15 недель", — говорил Кларенс.

Звезда "Крепкого орешка" был женат дважды, и во втором браке у него родились шестеро детей.

Напомним, ранее умер актер и панк-рокер Уилко Джонсон, который сыграл мрачного немого палача Илина Пейна в культовом сериале "Игра престолов".