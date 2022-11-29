Помер актор Кларенс Гільярд-молодший, зірка "Міцного горішка" та "Найкращого стрільця"

Актор мало знімався, оскільки займався викладанням у Коледжі образотворчих мистецтв.

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У 66 років помер актор Кларенс Гільярд-молодший: зірка фільмів "Найкращий стрілець" (Top Gun) та "Міцний горішок"(Die Hard). В університеті, де він викладав, повідомили, що він помер після "тривалої хвороби". Про це пише Daily Mail.

Кларенс прославився ролями у популярних фільмах та серіалах 1980-х. У "Найкращому стрільці" він грав разом з Томом Крузом і виконав роль лейтенанта Маркуса "Сандаун" Вільямса, а в "Міцному горішку" зіграв хакера Тео, який зламував систему захисту Накатомі-Плаза.

Також він знімався у серіалах "Метлок" та "Вокер, техаський рейнджер" з Чаком Норрісом.

Втім, перебуваючи на піку кар'єри, Кларенс залишив акторську майстерність і став професором кіно та театру у Коледжі образотворчих мистецтв UNLV.

[ + – ] В останні роки Кларенс Гільярд-молодший займався викладанням Фото: Соцмережi

Пропрацювавши у Голлівуді два десятиліття, Гільярд взяв професійну творчу відпустку та отримав ступінь магістра мистецтв у театральному мистецтві.

Розмірковуючи про своє рішення призупинити власну кар'єру, щоб зосередитися на викладанні, актор визнав, що вважає це "надто кумедним".

Ще у 2010 році він казав, що його агент був незадоволений, але в університеті було надто весело, щоб відмовитись від викладання.

"Щойно ви починаєте семестр і зустрічаєте цих студентів, це схоже на серіал. Ви з ними пов'язані. І як ви можете їх кинути, коли бачите в їхніх очах, що вони залежать від вас? У них є прагнення до власного зростання протягом цих 15 тижнів", — говорив Кларенс.

Зірка "Міцного горішкк" був одружений двічі, і в другому шлюбі у нього народилося шестеро дітей.

Нагадаємо, раніше помер актор і панк-рокер Вілко Джонсон, який зіграв похмурого німого ката Іліна Пейна у культовому серіалі "Гра престолів".