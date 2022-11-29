Бывшая жена принца Эндрю впервые за 30 лет отметит Рождество с королевской семьей

Сара "Ферги" Фергюсон, герцогиня Йоркская, не была в Сандрингеме со времен давнего скандала с эротическими фото.

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Король Карл, судя по слухам, пригласил скандальную Сару Фергюсон, бывшую супругу не менее скандального принца Эндрю, отметить Рождество с королевской семьей в Сандрингеме. Это будет первое Рождество Ферги с прочими членами "фирмы" за 30 лет. Об этом пишет The Sun.

"Приглашение Карла для Ферги провести Рождество с королевской семьей впервые за 30 лет показывает его доброту, но принц Филипп бы этого не допустил", — уверен королевский эксперт Фил Дампир.

Однако нет свидетельств того, что принц Эндрю прощен, особенно после того, как он оказался замешан в сексуальном скандале с Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл. Эпштейн, как известно, покончил с собой в тюрьме, а Гислейн оказалась в тюрьме. Эндрю отправили в ссылку и лишили содержания. Он также более не исполняет обязанности члена королевской семьи.

Хотя инсайдер сообщает, что персонал в Сандрингеме уже получил распоряжение подготовить комнаты для 62-летнего Эндрю, 63-летней Сары Фергюсон, их дочерей Беатрис, 34 лет, и 32-летней Евгении, а также их собственных мужей и двоих детей. Но официального подтверждения этому нет.

[ + – ] Рождество в Сандрингеме всегда собирает членов королевской семьи Фото: Getty Images

Напомним, Сара "Ферги" Фергюсон, бывшая жена Эндрю, была отлучена от семейных торжество после развода с принцем в 1992 году.

Но развод оказался не главной причиной. После расставания герцогиня Йоркская оказалась в центре скандала, когда папарацци сфотографировали ее с поклонником, финансистом Джоном Брайаном, целующим ее ноги.

[ + – ] То самое фото, из-за которого Ферги отлучили от дворца Фото: Скриншот

Принц Филипп, как сообщали инсайдеры, был в ярости. И герцогиня отмечала Рождество в одиночестве 30 лет. Ее дочери, принцессы Евгения и Беатрис, всегда получали приглашение на королевской Рождество.

Известно, что в Сандрингем прибудут принц Уильям с семьей, и Зара Тиндалл. По слухам, приглашения получат и принц Гарри с Меган Маркл, но, как считают эксперты, они проведут первое Рождество без королевы Елизаветы II в США.

Напомним, именно Сара Фергюсон приютила корги покойной королевы Елизаветы. Сэнди и Муик живут вместе с ее собаками в ее имении.