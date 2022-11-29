Колишня дружина принца Ендрю вперше за 30 років відзначить Різдво з королівською родиною

Сара "Фергі" Фергюсон, герцогиня Йоркська, не була у Сандрінгемі з часів давнього скандалу з еротичними фото.

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Король Карл, судячи з чуток, запросив скандальну Сару Фергюсон, колишню дружину не менш скандального принца Ендрю, відзначити Різдво з королівською сім'єю в Сандрінгемі. Це буде перше Різдво Фергі з іншими членами фірми за 30 років. Про це пише The Sun.

"Запрошення Карла для Фергі провести Різдво з королівською сім'єю вперше за 30 років показує його доброту, але принц Філіп би цього не допустив", — упевнений королівський експерт Філ Дампір.

Однак немає свідчень того, що принца Ендрю пробачено, особливо після того, як він був замішаний у сексуальному скандалі з Джеффрі Епштейном і Гіслейн Максвелл. Епштейн, як відомо, наклав на себе руки у в'язниці, а Гіслейн опинилася у в'язниці. Ендрю відправили на заслання і позбавили утримання. Він також не виконує обов'язки члена королівської сім'ї.

Хоча інсайдер повідомляє, що персонал у Сандрінгемі вже отримав розпорядження підготувати кімнати для 62-річного Ендрю, 63-річної Сари Фергюсон, їхніх дочок Беатріс, 34 років, та 32-річної Євгенії, а також їхніх власних чоловіків та двох дітей. Але офіційного підтвердження цього немає.

[ + – ] Різдво у Сандрінгемі завжди збирає членів королівської родини Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сара "Фергі" Фергюсон, колишня дружина Ендрю, була відлучена від сімейних урочистостей після розлучення з принцом у 1992 році.

Але розлучення виявилося не головною причиною. Після розлучення герцогиня Йоркська опинилася в центрі скандалу, коли папараці сфотографували її з шанувальником, фінансистом Джоном Браяном, який цілує її ноги.

[ + – ] Те саме фото, через яке Фергі відлучили від палацу Фото: Скриншот

Принц Філіп, як повідомляли інсайдери, лютував. І герцогиня відзначала Різдво на самоті 30 років. Її дочки, принцеси Євгенія та Беатріс, завжди отримували запрошення на королівське Різдво.

Відомо, що до Сандрінгема прибудуть принц Вільям з родиною, і Зара Тіндалл. За чутками, запрошення отримають і принц Гаррі з Меган Маркл, але, як вважають експерти, вони проведуть перше Різдво без королеви Єлизавети II у США.

Нагадаємо, саме Сара Фергюсон прихистила коргі покійної королеви Єлизавети. Сенді та Муїк живуть разом з її собаками в її маєтку.