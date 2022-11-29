Теннисистка Эмма Радукану получила награду от короля Карла в наряде за 10 тысяч долларов

Орден Британской империи Эмма получила в стильном аутфите от Dior

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Теннисистка Эмма Радукану, которая стала спортивной сенсацией, выиграв турнир US Open, получила Орден Британской империи из рук короля Карла. И прибыла в Букингемский дворец в очень элегантном наряде от Dior. Об этом пишет Daily Mail.

Эмма стала первой британкой, выигравшей турнир Большого шлема за 44 года на Открытом чемпионате США.

Это произошло в 2021 году, когда Эмме было только 18 лет.

20-летняя спортсменка была награждена орденом Британской империи за заслуги в сфере тенниса в Виндзорском замке. Ведь после победы над Лейлой Фернандес Эмма стала первой британкой, которой удалось победить на турнире Большого шлема после победы Вирджинии Уэйд на Уимблдоне в 1977 году.

Эмма Радукану сказала, что она "чрезвычайно благодарна" за награду.

[ + – ] Эмма Радукану получила Орден из рук короля Карла

На церемонию Эмма, которая стала амбассадором Дома моды Dior, надела платье, шляпку-канотье и туфли на шпильке из новой коллекции этого бренда, стоимостью в 10 тысяч долларов. Образ она дополнила украшениями от Tiffany & Co.

Хоть Эмма и вошла в спортивную историю, благодаря своей победе и заработала колоссальные 21 миллион долларов за год, она недавно призналась, что не находит это "большим достижением".

В интервью журналу Grazia она призналась: "Для моей семьи это не имело большого значения — это был обычный вечер пятницы или субботы".

Она призналась, что теннис отнимает все ее время.

"Я никогда не выходила из дома. Я никогда не делал того, что делают обычные подростки", — рассказала Эмма.

Однако после победы на US Open она получила контракты с такими брендами, как British Airways, Dior, Evian, Porsche, Tiffany, Vodafone и Nike, заработав 18 миллионов долларов.

Напомним, Эмма стала настоящей звездой и уже успела поиграть в теннис с Кейт Миддлтон. Торжественное мероприятие организовала Ассоциация лаун-тенниса (LTA) в Национальном теннисном центре в Лондоне.