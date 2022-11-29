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Теннисистка Эмма Радукану получила награду от короля Карла в наряде за 10 тысяч долларов

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Фото: Getty Images | Эмма Радукану получила Орден Британской империи

Орден Британской империи Эмма получила в стильном аутфите от Dior

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Теннисистка Эмма Радукану, которая стала спортивной сенсацией, выиграв турнир US Open, получила Орден Британской империи из рук короля Карла. И прибыла в Букингемский дворец в очень элегантном наряде от Dior. Об этом пишет Daily Mail.

Эмма стала первой британкой, выигравшей турнир Большого шлема за 44 года на Открытом чемпионате США.

Это произошло в 2021 году, когда Эмме было только 18 лет.

20-летняя спортсменка была награждена орденом Британской империи за заслуги в сфере тенниса в Виндзорском замке. Ведь после победы над Лейлой Фернандес Эмма стала первой британкой, которой удалось победить на турнире Большого шлема после победы Вирджинии Уэйд на Уимблдоне в 1977 году.

Эмма Радукану сказала, что она "чрезвычайно благодарна" за награду.

Эмма Радукану получила Орден из рук короля Карла

На церемонию Эмма, которая стала амбассадором Дома моды Dior, надела платье, шляпку-канотье и туфли на шпильке из новой коллекции этого бренда, стоимостью в 10 тысяч долларов. Образ она дополнила украшениями от Tiffany & Co.

Хоть Эмма и вошла в спортивную историю, благодаря своей победе и заработала колоссальные 21 миллион долларов за год, она недавно призналась, что не находит это "большим достижением".

В интервью журналу Grazia она призналась: "Для моей семьи это не имело большого значения — это был обычный вечер пятницы или субботы".

Она призналась, что теннис отнимает все ее время.

"Я никогда не выходила из дома. Я никогда не делал того, что делают обычные подростки", — рассказала Эмма.

Однако после победы на US Open она получила контракты с такими брендами, как British Airways, Dior, Evian, Porsche, Tiffany, Vodafone и Nike, заработав 18 миллионов долларов.

Напомним, Эмма стала настоящей звездой и уже успела поиграть в теннис с Кейт Миддлтон. Торжественное мероприятие организовала Ассоциация лаун-тенниса (LTA) в Национальном теннисном центре в Лондоне.