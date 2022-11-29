Тенісистка Емма Радукану отримала нагороду від короля Карла в наряді за 10 тисяч доларів

Орден Британської імперії Емма отримала у стильному аутфіті від Dior

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Тенісистка Емма Радукану, яка стала спортивною сенсацією, вигравши турнір US Open, отримала Орден Британської імперії з рук короля Карла. І прибула до Букінгемського палацу в дуже елегантному вбранні від Dior. Про це пише Daily Mail.

Емма стала першою британкою, яка виграла Турнір Великого шлему за 44 роки на Відкритому чемпіонаті США.

Це сталося у 2021 році, коли Еммі було лише 18 років.

20-річну спортсменку нагороджено орденом Британської імперії за заслуги у сфері тенісу у Віндзорському замку. Адже після перемоги над Лейлою Фернандес Емма стала першою британкою, якій вдалося перемогти на Турнірі Великого шлему після перемоги Вірджинії Вейд на Вімблдоні 1977 року.

Емма Радукану сказала, що вона "надзвичайно вдячна" за нагороду.

[ + – ] Емма Радукану отримала Орден із рук короля Карла

На церемонію Емма, яка стала амбасадоркою Будинку моди Dior, одягла сукню, капелюшок-канотьє та туфлі на шпильці з нової колекції цього бренду вартістю 10 тисяч доларів. Образ вона доповнила прикрасами від Tiffany&Co.

Хоча Емма й увійшла до спортивної історії, завдяки своїй перемозі й заробила колосальні 21 мільйон доларів за рік, вона нещодавно зізналася, що не знаходить це "великим досягненням".

В інтерв'ю журналу Grazia вона зізналася: "Для моєї родини це не мало великого значення – це був звичайний вечір п'ятниці чи суботи".

Вона зізналася, що теніс забирає її час.

"Я ніколи не виходила з дому. Я ніколи не робив того, що роблять звичайні підлітки", — розповіла Емма.

Однак після перемоги на US Open вона отримала контракти з такими брендами як British Airways, Dior, Evian, Porsche, Tiffany, Vodafone і Nike, заробивши 18 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Емма стала справжньою зіркою і вже встигла пограти у теніс із Кейт Міддлтон. Урочистий захід організувала Асоціація лаун-тенісу (LTA) у Національному тенісному центрі у Лондоні.