Не по этикету. Королеву Летицию сфотографировали в странной позе

Иногда даже с королевской особой происходят конфузные ситуации.

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50-летняя испанская королева Летиция посетила 10-й саммит женщин-юристов, который проходил во дворце Сибелес, в Мадриде. Отмечается, что представители профессии собрались, чтобы обсудить свой вклад в юриспруденцию и гендерное равенство. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского мероприятия ее Величество выбрала элегантный образ.

Летиция надела серые клетчатые брюки клеш от Mango, кожаную кофту с рукавами три четверти и декором в виде заклепок-пирамид. Дополняли ее наряд черные туфли с бантиками от Magrit и темно-красное пальто з запахом от Hugo Boss. Кстати, пальто с запахом было основным элементом ее зимнего гардероба в течение многих лет.

Фотографы запечатлели королевскую особу, когда она шла, держа одну руку в кармане брюк. А это, согласно королевскому этикету, недопустимо.Однако можем предположить, что Летиция, конечно, просто хотела что-то достать из кармана незаметно, но это попало в кадр папарацци.

[ + – ] Королева Летиция Фото: Getty Images

Напомним, Королева Испании Летиция недавно посетила мероприятие, связанное с ее работой по поддержке организаций, занимающихся психическим здоровьем в санитарном парке Сан-Хуан-де-Деу а в Барселоне, Испания. И выбрала для визита очень яркий и приметный наряд.