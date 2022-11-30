Не за етикетом. Королеву Летицію сфотографували у дивній позі

Іноді навіть із королівською особою відбуваються конфузні ситуації.

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50-річна іспанська королева Летиція відвідала 10-й саміт жінок-юристок, який проходив у палаці Сібелес у Мадриді. Зазначається, що представниці професії зібралися, щоб обговорити свій внесок у юриспруденцію та гендерну рівність. Про це пише Daily Mail.

Для світського заходу її величність обрала елегантний образ.

Летиція одягла сірі картаті штани кльош від Mango, шкіряну кофту з рукавами три чверті та декором у вигляді заклепок-пірамід. Доповнювали її вбрання чорні туфлі з бантиками від Magrit та темно-червоне пальто із запахом від Hugo Boss. До речі, пальто із запахом було основним елементом її зимового гардероба багато років.

Фотографи зняли королівську особу, коли вона йшла, тримаючи одну руку в кишені штанів. А це, згідно з королівським етикетом, неприпустимо. Проте можемо припустити, що Летиція, звичайно, просто хотіла щось дістати з кишені непомітно, але це потрапило до кадру папараці.

[ + – ] Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, Королева Іспанії Летиція нещодавно відвідала захід, пов'язаний з її роботою з підтримки організацій, які займаються психічним здоров'ям у санітарному парку Сан-Хуан-де-Деу, а в Барселоні, Іспанія. І обрала для візиту дуже яскраве і помітне вбрання.